Serie D. Carpi, solo 40 posti per i tifosi. Ma il Sangiuliano rassicura

Se in casa Carpi il mantra di queste ultime settimane è "testa bassa e guardare una gara alla volta", nell’ambiente dei tifosi biancorossi è comprensibile come stia montando entusiasmo per la rimonta con cui la squadra di Serpini ha riaperto il campionato, ricucendo in appena 6 gare il divario dalla vetta da -11 a -1. E allora in vista della trasferta di domenica a Riozzo di Cerro al Lambro per sfidare il Sangiuliano sui social sta montando rabbia mista a stupore fra i tifosi per l’esigua capienza del settore ospite dello stadio ’Guazzelli’, che può contenere appena 40 persone, mentre saranno oltre il quadruplo quelle che dovrebbero seguire la squadra di Serpini. Da noi contattato in serata, il Sangiuliano ha spiegato come la capienza del settore ospiti (costo 12 euro, ridotto 7, under 8 gratis) sia stata definita in modo così esiguo per la criticità dell’ultima gara casalinga giocata col Ravenna, quando dopo gli scontri fra tifosi del match di andata in Romagna, ci si attendeva problemi di ordine pubblico, poi verificatisi puntualmente con i sassi lanciati verso il pullman del Ravenna dai supporters di casa. "Per chi partirà da Carpi non ci saranno problemi a entrare" hanno assicurato dal Sangiuliano, anche perché adiacente alla tribunetta ospiti c’è anche la tribuna centrale del piccolo impianto. In ogni caso si potrà seguire la gara (oltre che via radio su Modena 90) anche in diretta video sulla pagina Facebook ’Sangiuliano City’ del club milanese.

Dal campo. Ieri alla ripresa fermo Forapani per la febbre, lavoro a parte per Rossini (squalificato), solo palestra per Sall, ok Sabattini e Bouhali.

In foto: Calanca premiato per le 100 in biancorosso.

Davide Setti