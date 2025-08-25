Serie D. Castelfidardo, è allarme. Ora si guarda al mercato

Tanti dubbi, tantissimi punti interrogativi e problemi che non mancano in casa Castelfidardo, quando all’inizio della stagione ufficiale, primo turno di Coppa Italia di D, mancano appena sei giorni.

Di certo non hanno aiutato le ultime due uscite in amichevole della squadra allenata da Stefano Cuccù, entrambe casalinghe: prima la sconfitta alla vigilia di Ferragosto contro la Jesina (squadra d’Eccellenza) e poi, due giorni fa, il pareggio, sempre al Mancini, contro la Castelfrettese (che milita addirittura in Promozione). Colto addirittura in rimonta dopo il doppio svantaggio – grazie alle realizzazioni per la Castelfrettese di Serrani nel primo tempo, su calcio di rigore, e di Parasecoli a inizio ripresa – e acciuffato negli ultimi secondi grazie a un giovane, classe 2007, Alessandro Zanutel, autore due giorni fa di una doppietta, bomber l’anno scorso della Juniores e uno dei più prolifici in queste uscite senza punti della formazione fidardense.

Non può essere chiaramente soddisfatto mister Stefano Cuccù, che commenta così: "Abbiamo fatto una prestazione a dir poco raccapricciante, quindi c’è poco da dire – inizia così il commento dell’allenatore dei fidardensi, che si prende tutte le responsabilità –. Un atteggiamento sbagliatissimo, non l’abbiamo affrontata nel modo giusto, quindi la colpa è sicuramente la mia. Non è stata preparata a modo, dobbiamo lavorare davvero tanto, perché non ci possiamo permettere di scendere in campo con questa superficialità, con poca attenzione, con poca corsa, quindi c’è tantissimo da lavorare".

Una frase che l’allenatore dei fidardensi va ripetendo dall’inizio della preparazione. Magari spera anche in qualche rinforzo dal mercato.

Oggi dovrebbero arrivare due ufficializzazioni di giocatori. Sicuramente servono rinforzi un po’ in tutti i reparti, con il tempo che stringe, considerato che domenica sera inizieranno le partite ufficiali con il primo turno di Coppa Italia ad Ancona, e una settimana dopo via al campionato con la sfida casalinga contro la Sammaurese.

Ma l’attenzione degli appassionati di calcio fidardensi è rivolta anche alla società. Non si guarda solo al campo, visto che potrebbe cambiare la proprietà in casa biancoverde.

Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva. Il gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi sembra aver formalizzato un’offerta ufficiale in questo fine settimana all’attuale proprietà, con l’obiettivo di rilevare totalmente la società del presidente Costantino Sarnari.

Adesso si attende la risposta da parte dell’attuale proprietà biancoverde.

Michele Carletti