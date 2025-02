Serie D: c’è il derby della provincia e la sfida tra i bomber. GhiviBorgo-Seravezza. Gori contro Benedetti

Vuole provare a riprendersi il secondo posto in classifica perduto domenica scorsa il Seravezza ma non sarà affatto semplice perché oggi il derby provinciale col GhiviBorgo è gara da tripla. Si affrontano infatti due delle squadre in assoluto più “giochiste“ e intense del girone E della Serie D. All’andata per i versiliesi finì male, con una secca (e meritata) sconfitta 3-0.

Il GhiviBorgo di Tommaso Bellazzini allora non sbagliò nulla mentre il Seravezza di Lucio Brando incappò in una delle sue rarissime giornate storte. "Sperimo di rimediare la partita dell’andata" dice il tecnico verdazzurro, che per l’occasione ritrova Menghi dalla squalifica ma sarà privo del difensore mancino Coly (squalificato un turno per cumulo di ammonizioni) oltre che dell’ormai lungodegente Bellini (il numero 10 dovrà stare fuori ancora un altro paio di settimane). Ovviamente sempre out anche Marinari e Delorie, mai avuti a disposizione in stagione dopo la rottura dei crociati la scorsa estate che gli ha purtroppo fatto finire la stagione ancor prima di iniziarla.

Oggi alle 14.30 al “Bellandi“ di Ghivizzano la terna designata vede come arbitro Lorenzo Travaini della sezione di Busto Arsizio, coadiuvato dagli assistenti di linea Giacomo Ielo di Pesaro e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto. Il match vede affrontarsi la sesta e la terza forza del torneo (separate da soli 4 punti in classifica: 38 e 42) ed è quindi il piatto forte di questa 25ª giornata (l’ottava di ritorno). Ormai GhiviBorgo-Seravezza è diventata una grande classifica della massima categoria dilettantistica dato che i “colchoneros“ della Media Valle lucchese presieduti da Remaschi fanno la Serie D da ben 10 stagioni di fila ed i verdazzurri versiliesi di Vannucci da 8. Oggi poi sarà anche la sfida nella sfida fra i due migliori bomber del girone: il 2004 Gori (18 gol) e Benedetti (13 reti... ma su azione non segna dal 10 novembre scorso).

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 19 Menghi, 23 Sanzone; 5 Paolieri (’06), 21 Bedini, 6 Greco, 15 Raineri (’05); 8 Lepri; 20 Bocci (’05), 9 Benedetti (C).