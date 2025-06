Serie D. C’è l’accordo. Una sola squadra per il Foligno

Foligno avrà una sola squadra di calcio dal prossimo anno. L’Acf Foligno (la Fulgens) per voce del presidente Paolo Zoppi, ha infatti annunciato di "aver raggiunto l’intesa con il Foligno Calcio per dar corso al Foligno Calcio 1928". In pratica la Fulgens, che tanto bene ha fatto, da neopromossa, nell’annata appena conclusa (si è classificata seconda al termine della stagione regolare) ha mantenuto la propria matricola federale, acquisendo il marchio per il cambio di denominazione. Nella prossima stagione, pertanto, gli umbri giocheranno in Serie D. "Difficile nascondere l’emozione – le parole di Zoppi – per me da sempre tifoso dei Falchi, di essere riuscito a raggiungere questo importante passaggio societario che permetterà all’intera città di tifare orgogliosamente il Foligno in giro per l’Italia. Sarà un nuovo inizio per tutti: per la società, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i collaboratori". Manca soltanto l’ufficialità, ma sembra soltanto una questione di giorni, dell’acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo da parte del Viareggio. Il club bianconero (dove dovrebbe approdare Galligani) la prossima stagione dovrebbe quindi essere ai nastri di partenza della Serie D.