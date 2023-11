Serie D. Cenaia decimato si consola con Rustichelli

Un Cenaia penalizzato dalle assenze in attacco come in difesa di Bruzzi e capitan Signorini, entrambi squalificati, sarà ospite domani pomeriggio alle 14.30 al Picchi del Livorno quarto in classifica. Ci sarà però un nuovo arrivato, il centrocampista classe ’99 Christian Rustichelli, già disponibile per la gara di domani. Sarà il classico Davide contro Golia che però nel recente passato ha già visto sorridere gli arancioverdi, nel novembre 2021, eliminando gli amaranto agli ottavi della Coppa Italia al termine di un 3-3 con rete finale di Caciagli al 118’. Sembra passata una vita da quella partita. Entrambe le squadre erano in Eccellenza e le stesse formazioni, a distanza di due anni, sono state quasi completamente stravolte. Domani le due compagini si trovano ancora di fronte, stavolta per la 12esima giornata di Serie D. Da una parte c’è un Livorno ambizioso, che dopo aver affrontato un momento ‘no’, con le ultime partite (i pareggi con Pianese e Follonica Gavorrano e la vittoria di domenica scorsa sul campo del San Donato Tavarnelle) ha rialzato la china, rientrando in zona playoff a -7 dalla capolista. Amaranto che cercano quella continuità che è mancata in questa prima parte di stagione, per continuare a navigare nelle zone di alta classifica. Dall’altra c’è un Cenaia uscito con le ossa rotte dalla gara interna di domenica scorsa contro il Figline persa per 3-4, la quarta sconfitta casalinga stagionale, con ricadute anche dal punto di vista delle squalifiche.

Il giudice sportivo ha infatti sanzionato Elia Bruzzi con 4 gare "per avere rivolto espressione irriguardosa e gesto irridente all’indirizzo del Direttore di gara" e il capitano Giacomo Signorini per 2 gare "per avere spintonato alcuni calciatori avversari a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra ospite". Anche per questo i ragazzi di Macelloni dovranno portare in campo la giusta cattiveria agonistica per provare a portare via punti dallo stadio più caldo del girone.

l.b.