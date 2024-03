Serie D. Cenaia duro esame col Follonica-Gavorrano

Il Cenaia ospita in casa il Follonica-Gavorrano, squadra in buona salute, lanciatissima verso la vetta della classifica del girone. Il responsabile della comunicazione della società verde-arancione Piero Ceccarini fa il punto della situazione in vista dell’incontro. "Scenderà in campo purtroppo una formazione largamente rimaneggiata – dice Ceccarini – sia per le assenze degli squalificati Ferretti e Caciagli ma anche per gli infortunati Signorini e Simonini che si vanno ad aggiungere a quelli non recuperati. Il nostro mister Iacobelli dovrà fare del suo meglio per contrastare la compagine maremmana. Certamente la squadra giocherà con il solito spirito battagliero, mostrato in altre occasioni ma anche domenica scorsa a Sansepolcro. Il Follonica-Gavorrano avrà sicuramente messo in conto di poter incassare i tre punti per puntare alla testa della classifica". "Nel calcio però nulla è definito in partenza – conclude Ceccarini – per cui spero in una bella prestazione e uno sgambetto ai nostri avversari". Di contro il Follonica-Gavorrano, approfittando dello scontro di vertice tra Livorno e Pianese, in questa sua rincorsa punta alla vittoria sul campo di Cenaia. Il mister maremmano Marco Masi ha dichiarato che la partita non deve essere sottovalutata dai suoi ragazzi :"Mi aspetto una gara attenta perché se si abbassa la guardia siamo fregati". Inizio della partita ore 14:30.

Pietro Mattonai