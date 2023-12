Serie D. Cenaia, serve la svolta. Iacobelli dà la scossa

A secco di punti da ormai 8 turni, fanalino di coda con 5 punti in 14 partite e peggior difesa. Nel mezzo l’arrivo di nuovi giocatori, di allenatore e di modulo. Il Cenaia prova a ripartire da nuove certezze. Domani pomeriggio alle 14.30 esordio casalingo al Favilli-Pennati per il nuovo allenatore Agostino Iacobelli e del suo vice Manolo Dal Bo’ sulla panchina del Cenaia. La sfida per gli arancioverdi, contro un Poggibonsi a 16 punti e prima squadra fuori dalla griglia playout, è alla portata. I giallorossi arrivano da 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate e in trasferta, lontani dallo stadio Lotti, i senesi hanno vinto solo una volta, poi un pari e 5 sconfitte."Sono una squadra molto forte, dovremo stare attenti" mette in guardia i suoi mister Iacobelli. Cenaia che in attacco ritrova Manfredi dopo l’infortunio e che potrebbe avere a disposizione il nuovo arrivato Andrea Ferretti, attaccante classe ’85 ex Castelfiorentino, Rapallo, Livorno, Scandicci, Viareggio e così via, che in settimana si è già allenato e che potrebbe già essere a disposizione. "Sto iniziando a conoscere il gruppo sempre di più e vedo che c’è tanto da lavorare, sia sulla fase difensiva che su quella offensiva – dice Iacobelli –. Volevo passare al 4-2-3-1 ma credo che per esigenze di quote riconfermeremo il 4-3-2-1 visto a San Giovanni dove per 60’ abbiamo giocato abbastanza bene, meritavamo il pareggio che poi avevamo pure trovato".

l.b.