Serie D. Certaldo oggi in campo, è scontro diretto

Rinfrancato dal successo di domenica scorsa al Comunale contro il Prato, il secondo dal ritorno in Serie D, il Certaldo è atteso oggi da una gara delicata quanto importante. Nell’anticipo dell’ottava giornata del girone D, infatti, questo pomeriggio alle 15 i viola valdelsani saranno di scena al Ballotta di Fidenza contro il Borgo San Donnino nel terzo scontro diretto stagionale in chiave salvezza. Gli emiliani sono infatti ultimi con 4 punti, a 2 lunghezze dal Certaldo, ed in casa hanno perso 2 delle 3 partite disputate finora. L’unico successo, però, è arrivato contro il Mezzolara ottavo in classifica con 10 punti e domenica scorsa sono usciti indenni dal campo dell’Imolese, quinta forza del campionato. Una formazione che ha quindi dei valori, per esempio trova quasi sempre la via della rete (ne ha segnate il doppio del Certaldo).

Dal canto loro, però, De Pellegrin e compagni ne hanno subiti quasi la metà (9 contro 16). Insomma, ancora una volta a fare la differenza potrebbe essere la tenuta difensiva della squadra di mister Ramerini, che nelle ultime uscite ha concesso davvero pochissimo agli avversari, sulla carta anche ben più attrezzati. Di sicuro il successo con il Prato dello scorso week-end ha portato entusiasmo e maggiori certezza. Per questo sarebbe importante dare continuità a questo risultato sbloccandosi finalmente anche in trasferta (finora nessun punto e nessuna rete lontano da Certaldo) per dare ulteriore spinta alla consapevolezza di potersi giocare la salvezza fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Da migliorare resta la fase di finalizzazione, dove finora è mancato spesso l’ultimo passaggio. La squadra, come ha recentemente sottolineato anche il giovane centrocampista Chiti (nella foto), sta comunque lavorando sodo ogni settimana insistendo sempre su determinanti concetti, i cui frutti si cominciano a raccogliere anche in campo. Quella odierna, che sarà diretta dal signor Laganaro di Genova, è quindi una partita di grande importanza per il Certaldo sia in chiave di classifica che di crescita del gruppo.

Si.Ci.