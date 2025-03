Serie D, chi perde rischia. Derby San Donato-Figline

La 27esima giornata di serie D propone tanti big-match di spessore e qualche derby importante che possono incidere sulla lotta play off come per lotta salvezza. Due gare sono state posticipate: Fezzanese-Trestina e Siena-Terranuova Traiana posticipata a sabato 15 marzo. Queste le gare odierne del girone E in programma alle 14,30.

San Donato Tavarnelle-Figline 1965. Arbitro: Sacco di Novara. Ebbene si: il grande giorno è arrivato. Al "Pianigiani" tutto è pronto per l’atteso duello in chiave salvezza fra il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli contro il Figline 1965 allenato dall’ex Marco Brachi. Una sfida fra due squadre intente bisognose dei tre punti per mettere al riparo la classifica. Il San Donato Tavarnelle dopo l’immeritata sconfitta di Foligno vuole ripartire puntando a un successo necessario per arrivare alla sosta del campionato dovuta al Torneo di Viareggio con animo sereno, per ripresentarsi al top il 23 marzo. Anche il Figline del presidente Sarri che affronta questo duello con un punto di vantaggio rispetto agli avversari, è determinato a dare battaglia consapevole che servirà maggior concentrazione e precisione nel "perforare" una delle migliori difesa del campionato dopo quella del Siena. Mugelli & C. sono convinti che uscire indenni dal "Pianigiani" potrebbe rendere meno difficoltoso il prosieguo del cammino dovendo affrontare avversari importanti come Ghiviborgo e Siena.

Le ultime novità sulle due formazioni che scenderanno in campo. Nel San Donato non ci sarà il portiere Leoni squalificato, sostituito da Tampucci con il giovane Marinai che andrà in panchina. Inoltre, saranno assenti i due attaccanti Doratiotto e Calonaci infortunati, con Manfredi, Senesi e Gubellini pronti alla chiamata. Nel Figline si registra il rientro a centrocampo di Torrini e l’indisponibilità di Francalanci con Borghi in preallarme. Inoltre, c’è il nodo Bruni se utilizzarlo oppure rimandare il rientro a dopo la sosta. Per il resto solita formazione.

Giovanni Puleri