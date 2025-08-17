Serie D. Cianni: "A me è piaciuta molto la Recanatese»

Josè Cianni, in vacanza ma non troppo perché è fondamentale, anche in questi giorni consacrati al relax, essere connessi.

Parliamo subito di mercato: a che punto siamo con l’auspicatissimo arrivo del difensore Marafini, ex giallorosso e reduce da due buone stagioni con il Pineto in Serie C?

"Con lui ci siamo sentiti anche non più di una settimana fa. Comprensibilmente spera sempre in una chiamata dai professionisti per cui dovremmo riaggiornarci nei prossimi giorni".

Già ma il campionato di terza serie inizia venerdì?

"Questo è un mercato che più strano non si potrebbe immaginare. Nel frattempo seguo anche altre piste ma la convinzione è che certe trattative si potrebbero sbloccare da un momento all’altro".

Il tempo però inizia a stringere.

"Lo so, ma non credo accadrà niente di definitivo prima del match di sabato sera di Coppa Italia con la Maceratese".

È corretto dire che davanti state cercando un attaccante esterno?

"In parte è vero ma dipende molto da quale collocazione vogliamo dare a Pierfederici che sostanzialmente è un jolly. Sono valutazioni che con il mister stiamo facendo e ci volevamo riservare una decisione proprio dopo questi test, tra cui quello che abbiamo disputato mercoledì con l’Ancona".

Risultato a parte, la cui importanza è trascurabile, che giudizi avete tratto?

"Buoni, per non dire ottimi. Non dico niente di strano se affermo che per larghi tratti la Recanatese ha dominato. È la classica gara dov’è mancato soltanto il gol: non mi aspettavo, in sincerità che fossimo così avanti nella preparazione, nell’affiatamento e nell’assimilare le idee di Savini".

In più servirebbe un rinforzo di calibro a centrocampo.

"Il discorso è semplice: credo che abbiamo già una rosa di 14-15 giocatori di alto livello ma la stagione è lunga e se malauguratamente dovessimo andare incontro a dei problemi ci troveremo in oggettive difficoltà. Ricordo a tutti che l’obiettivo primario è la salvezza, nel contesto di un campionato dove, per non correre rischi, dobbiamo sempre tenere la metà delle squadre alle nostre spalle".

A tal proposito un aggiornamento dall’infermeria?

"Beruschi al momento è il caso più complesso e domani avremo la risposta dagli esami clinici. Di Francesco è stato fuori solo per un attacco febbrile mentre Ciccanti accusa un piccolo risentimento muscolare. Fioravanti credo che abbia necessità di un’altra decina di giorni per rientrare a pieno regime".

Stamattina squadra al lavoro poi settimana-standard, la prima delle tante.