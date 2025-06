Serie D. Ciattaglia: "Rata, la fiducia del club mi gratifica molto»

"È importante sentire la fiducia della società e dello staff tecnico prima di tuffarsi nella categoria superiore". L’esterno di difesa Denny Ciattaglia, cingolano classe 2006, è stato confermato dalla Maceratese. "Sono molto felice di essere rimasto – aggiunge – e di giocare su una piazza ambita come Macerata". Il giocatore è reduce da un anno positivo in Eccellenza che ha segnato l’esordio in prima squadra. "È stata un’esperienza formativa – ricorda – stare in uno spogliatoio con giocatori grandi, avere la possibilità di confrontarsi con elementi esperti che mi hanno dato dato un importante aiuto". Per Ciattaglia c’è avanti un percorso da sfruttare per migliorare. "C’è sempre da crescere, sul piano tecnico e anche sulla capacità di gestire il ritmo della partita". E in D i ritmi saranno ancora più intensi. "È una categoria difficile in tutti i sensi, ci saranno piazze blasonate, giocatori che scenderanno dai professionisti. Già mi sto preparando seguendo le indicazioni del preparatore atletico per essere pronto al ritiro". Prima ancora dell’esame in D il giovane Ciattaglia è atteso da quello di Maturità all’istituto tecnico Gentili di Macerata. "Penso di essermela cavata nella due prime prove, domani ho l’orale". Un altro esame come quelli in campo quando ha dovuto mettere la museruola ai diversi giocatori. "Nelle partite contro di noi affrontare Marras è molto complicato, così come Peroni della K Sport e Pasqui del Chiesanuova".