Serie D: Cioce, Degl’Innocenti, Marini, Mannella e alcuni baby. Terranuova blinda i big. Raffica di conferme

TERRANUOVA Carrellata di confermati in casa Terranuova Traiana. Dopo i rumors delle ultime settimane, il club di piazza Coralli ha reso noti i nomi dei giocatori della prima squadra che prenderanno parte al campionato di serie D 2025-2026 e saranno nuovamente a disposizione di mister Marco Becattini. Si parte dal veterano Jacopo Cioce, che nei prossimi mesi recupererà completamente dall’infortunio subìto lo scorso anno. Centrocampista centrale classe 1998, per la sesta stagione in biancorosso, è stato fermato il 29 settembre scorso da un trauma distorsivo al ginocchio destro. Anche Tommaso Degl’Innocenti continuerà a vestire la casacca del Terranuova Traiana. Sbarcato in riva al Ciuffenna da Figline poco prima di Natale, il centrocampista classe 1991 ha fatto il suo esordio nel derby pareggiato 0-0 al Matteini contro la Sangiovannese. Con i biancorossi ha collezionato 16 presenze e un assist vincente. Resta pure Leonardo Mannella, centrocampista nato nel 1996 alla terza stagione consecutiva a Terranuova. Assoluto protagonista del campionato di Eccellenza, ha realizzato al 95’ il gol del 3-1 nella finale playoff di andata a Giulianova. Nel campionato di serie D appena concluso ha realizzato un gol. Terza stagione in biancorosso anche per Alberto Marini, classe 1999, mezzala ed esterno destro di attacco. Nella stagione appena archiviata totalizza 31 presenze e 3 gol. È sua la rete che vale la salvezza nel playout giocato al Matteini contro il Figline. Resta a Terranuova anche il difensore classe 2004 Tommaso Senzamici. Poi è la volta degli under. Matteo Castaldo, classe 2006 dall’estate scorsa a Terranuova; Leonardo Tassi, centrocampista del 2005 nella città di Poggio dalla scorsa estate, ha realizzato un gol; Davide Cardo, 2007 del vivaio terranuovese. Nel frattempo è terminato il rapporto di collaborazione con parte dello staff tecnico: salutano l’allenatore in seconda Andrea Meniconi, il preparatore dei portieri Nico Gronchi, il match-analyst Luca Borsi e il preparatore atletico Paolo Fabbri.

Francesco Tozzi