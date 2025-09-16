Serie D. Cittadella, è una partenza sprint. Biagini: "Ce la giochiamo con tutti»

La partenza è la stessa di 12 mesi fa, con un anno in più di esperienza da mettere sul banco della Serie D. La Cittadella Vis Modena ha fatto 6 su 6 dopo i primi 180’ e guida con Pro Sesto e Sangiuliano il girone ’D’ dopo il 2-1 sul Piacenza firmato Caprioni-Formato. "Siamo partiti col piede giusto – il commento del ds Alberto Biagini – anche quest’anno contro due grandi squadre, perché il Piacenza presto vedrete che sarà lassù e la Correggese resterà nelle zone medio alte. Ma al di là dei 6 punti, le due vittorie ci hanno detto che abbiamo già un’identità precisa: in entrambe le gare siamo stati in grado di soffrire trovando il gol nel finale". Per Biagini però non cambia l’obiettivo dopo la partenza sprint. "Vogliamo stare nelle zone medio alte – spiega – e sono convinto che nella gara singola ce la possiamo giocare con chiunque. Poi ovvio che dalla decima giornata in poi i valori verranno fuori, ma mi piace pensare a una Cittadella fastidiosa per tutti". Col Piacenza è arrivato il primo gol di Lorenzo Caprioni, una perla balistica dai 25 metri. "Non so se qualcuno avesse dubbi su Lorenzo – sorride Biagini – io di sicuro no perché l’ho avuto 3 anni con me a Lentigione. Mi è bastato parlare con lui in estate per capire che l’infortunio era alle spalle. A 35 anni è ancora un giocatore unico, che forse non farà gol tutte le gare, ma ha qualità e sa decidere le partite in ogni giocata. È già visto come punto di riferimento dai giovani in appena 2 mesi. Maini? Si sta curando con noi, vedremo a dicembre se sarà pronto per tornare in campo e decideremo il nostro futuro".

d.s.