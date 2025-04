Serie D: Cittadella senza Osuji contro Progresso, Mandelli rientra

Anche Osuji alza bandiera bianca nella Cittadella che domani, nella quint’ultima giornata di Serie D, ospita a San Damaso il Progresso per fare un altro passo verso la salvezza. L’ex Modena ha accusato un problema alla caviglia e non ci sarà al pari di Aldrovandi, Fontana, Tesa e Sala, mentre torna Mandelli dalla squalifica. Se Guidone sta bene si potrebbe rivedere il 3-5-2, ballottaggio Carretti-Manzotti a destra e Martey-Sardella a sinistra per gli under, in mediana Mora o Bertani per un posto. Nei bolognesi manca solo Scalini.

Coppa. Si giocheranno a Campogalliano domenica 13 le due finali di Coppa: alle 15,30 quella di Seconda (mercoledì 9 il Piumazzo cerca il pass in semifinale a Reggio col Celtic), alle 19 quella di Prima Medolla-Spes Borgotrebbia.

Eccellenza. Domani la terz’ultima giornata e il Terre (infortunati Tzvetkov, Ben Driss, Gozzi, Nait, in dubbio Scarlata) deve vincere a Case di Rocco (Piacenza) col Gotico per tenere via la flebile fiammella dei playoff. Il Formigine cerca la vittoria per la salvezza matematica col Brescello senza Savino ed Operato, mentre il Castelfranco già retrocesso (out Cusano, Romanciuc, in dubbio Simonetti) ospita il Fabbrico.

Oggi. Si giocano due anticipi (15): in Terza ’A’ Magreta-Athletic Solignano, in Terza ’B’ Concordia-Real Montale.

d.s.