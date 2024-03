Serie D: col Trestina al "Casini» il Sansepolcro non può fallire. Il grande ex Essoussi: "Pronti per il derby»

SANSEPOLCRO

È il grande ex di turno, anche se non sarà il solo: stiamo parlando di Adnane Essoussi, ma il Sansepolcro impegnato domani al "Casini" si porta appresso altri due giocatori che hanno indossato il bianconero del Trestina, ovvero Daniele Ferrini Marini (pure lui attaccante) e Matteo Della Spoletina, componente del trio difensivo. E poi c’è Marco Bonura, allenatore proprio quando c’era Essoussi.

"Sono stato a Trestina due stagioni, dal 2020 al 2022 – ricorda il bomber di origine marocchina – e nella prima la società ha toccato il top della sua storia: partiti per salvarci, ci siamo classificati al terzo posto, perdendo la finale dei play-off sul campo del Trastevere. Al di là di questo, sono stato davvero bene". Terzo posto con Bonura alla guida della squadra, precisiamo. "Sono tornato lo scorso anno per l’ennesima volta a Sansepolcro – riprende Essoussi – per cui dovrò ora aiutare il Sansepolcro a salvarsi. Il derby comincia a rivestire un’importanza fondamentale, come del resto anche le partite che seguiranno, perché di giornate alla fine ne mancano sempre meno e le nostre dirette concorrenti non stanno ferme. Io sono sempre a disposizione, quando serve. L’organico ridisegnato in dicembre è più quadrato: magari, pareggiamo un po’ troppo e comunque a Trestina dovremo andare determinati, senza cercare alibi dopo l’1-1 con il Cenaia per il fatto di essere rimasti subito in dieci".

E anche in questo campionato l’apporto di Essoussi è stato prezioso. "Ho segnato 4 reti, però me ne attribuiscono 3". E sorride: "Nessun problema: penso che di qui alla fine mi toglierò qualche soddisfazione". A giugno gli anni saranno 40 esatti, ma per il momento lui non sembra pensarci: "La voglia di giocare e di divertirmi rimane ancora forte. È chiaro che non sono più l’Essoussi di dieci anni fa. Spero di rendermi conto quando sarà il momento di appendere le scarpette al chiodo". Fuori Mezzasoma per squalifica, sarà Grassi a rientrare dal primo minuto sull’out di sinistra dello schieramento centrale, con Mariucci riportato a destra.

Claudio Roselli