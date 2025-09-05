Serie D. Colpo di mercato per i Leoni: rafforzata la difesa. Ufficializzato l’arrivo del giovane Leo Di Martino

Una presentazione, quella che si è tenuta ieri sera allo stadio Stefano Lotti, accompagnata da una sorpresa per l’ambiente del Poggibonsi. La società presieduta da Giuseppe Vellini ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo calciatore per il campionato di serie D ormai alle porte. Vestirà la maglia dei Leoni, a titolo temporaneo con provenienza dall’Avellino, l’esterno difensivo di fascia sinistra della classe 2005 Leo Di Martino.

Nato ad Ariano Irpino (Av), Di Martino è cresciuto nelle giovanili del club biancoverde completando l’intera trafila sino alla formazione Primavera. Affidabilità nel ruolo e continuità di rendimento, le caratteristiche che hanno permesso al giovane calciatore, secondo gli addetti ai lavori, di avviare un percorso di valorizzazione in categoria, indossando i colori della Pianese (un contribuito anche da parte sua nel salto dalla serie D alla C, traguardo storico, dei bianconeri dell’Amiata), della Vigor Lamezia, del Ravenna e della Civitanovese. Sodalizi nei quali Di Martino ha avuto modo di mettersi in evidenza e di crescere nel rendimento e nel carattere, come si spiega dalla Us Poggibonsi nel post dell’ufficializzazione dell’ingresso nell’organico.

In seguito a questa ennesima operazione di mercato perfezionata dal direttore sportivo Marcello Bucciarelli, il Poggibonsi potrà dunque contare sulle prestazioni di una ulteriore pedina, rafforzando tra l’altro il settore degli under all’interno di una rosa ricostruita nei diversi comparti quasi in toto, rispetto al passato recente. Federico Barontini e i componenti del suo staff potranno quindi avvalersi dell’apporto di Leo Di Martino, terzino ventenne, già in previsione della prima giornata dei dilettanti nazionali edizione 2025-2026.

Domani è in calendario la seduta di rifinitura diretta da Federico Barontini. Domenica pomeriggio, poi, il Poggibonsi debutterà sul rettangolo del Terranuova Traiana, atto inaugurale del torneo, sempre nel girone E, dopo l’eliminazione patita in Coppa Italia per effetto della sconfitta con il punteggio di 2-1 nella gara con il Siena in trasferta del 31 agosto.

Paolo Bartalini