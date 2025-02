Serie D: comincia il dopo Cotta. Castellanzese, si cambia. Va Mangone in panchina

La sconfitta contro il Magenta gli è stata fatale. Corrado Cotta è stato sollevato dall’incarico di tecnico della Castellanzese. Al suo posto, Amedeo Mangone, ex giocatore di Bari, Bologna, Roma, Brescia e Piacenza con parecchi trascorsi in massima serie. Come tecnico ha esordito con il Pavia, prima nelle giovanili poi in prima squadra. Quindi ha allenato Reggiana, AlbinoLeffe, in Brasile il Gama e ancora in Italia con Brera e Villa Valle. Mangone prende in mano una squadra quintultima a 29 punti. "Spero di riuscire a raggiungere l’obiettivo che la società si è prefissata", le sue prime parole.

Cristiano Comelli