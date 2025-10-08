Serie D, Coppa Italia alle 15. Fosso, gara da dentro o fuori. Al "Bonci» sfida con l’Ancona

Il Fossombrone incassa la prima sconfitta casalinga della stagione contro la Vigor Senigallia, battuta 2-1 in una partita dai due volti e oggi ha la possibilità di riscatto contro l’Ancona, alle 15 in casa: gara secca, chi vince passa al prossimo turno di Coppa Italia. "Sicuramente – spiega Bucchi – rimane un po di amaro in bocca per come si era messa la partita con Senigallia. Abbiamo fatto una buona prestazione mettendo in difficoltà i nostri avversari in piu di un occasione nell’arco dei 90 minuti. Purtroppo sappiamo che in questo campionato appena molli un attimo vieni punito e così è stato. Fortunatamente abbiamo la possibilità di rifarci subito in coppa con l’ Ancona davanti ai nostri tifosi.

Per la partita di Teramo, sappiamo che incontreremo una delle favorite per la vittoria del campionato, ma questo non ci spaventa. In questo momento è importante avere fiducia in noi stessi e in quello che stiamo facendo, affrontando questa partita con l’entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi anni e che deve essere alla base delle prossime partite".

La sfida di oggi in Coppa con l’Ancona è già un banco di prova per misurare concentrazione e reazione. La sensazione è che il Fossombrone abbia le risorse per rialzarsi rapidamente, trasformando la delusione in energia positiva. L’Ancona arriva a Fossombrone dopo un inizio di campionato molto promettente. Squadra completamente rinnovata, con giocatori di grande esperienza e giovani pronti a mettersi in mostra, provenienti da settori giovanili di spicco. La formazione di mister Maurizi ha messo in campo tutte le sue qualità anche domenica e ha spazzato via la Recanatese con un netto 2 a 0, nel quale non ha mai dato la possibilità agli ospiti di recuperare la partita. L’Ancona è riuscita a dare continuità ai risultati ed ha raggiunto sin da subito la seconda posizione, dietro all’Ostiamare ancora a punteggio pieno. La partita sarà decisiva per proseguire il cammino in Coppa Italia: chi vince elimina l’avversaria e prosegue il proprio cammino in una manifestazione a cui tutte tengono. Staremo a vedere quale delle due squadre riuscirà a spuntarla.

Così in campo, stadio "Bonci" ore 15.

(4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Kljaic, Giunchetti, Procacci; Bucchi, Arcangeli, Likaxiu; Masawoud; Giometti, Sanè. A disposizione: Ubertini, Imbriola, Fabbri, Ghinelli, Mancini, Valmori, Di Paoli, Agogo, Giometti, Kyeremateng Allenatore: Marco Giuliodori

ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; De Luca, Rovinelli, Bonacorsi, Calisto; Gerbaudo; Gelonese; Meola, Cericola, Zini; Kouko. A disposizione: Salvati, Petito, Ceccarelli, Matese, Gubellini, Proromo, Mancino, Attasi, Pecci.

Allenatore: Agenore Maurizi

Valerio Paganelli