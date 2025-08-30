Serie "D» - Coppa Italia: primo turno a eliminazione diretta. Mercato: Cartano nuovo acquisto amaranto. Ghiviborgo-Tau: gran derby con tanti "ex» oggi alle 15,30

Inizia la stagione ufficiale e per GhiviBorgo e Tau è subito derby di Coppa Italia, nell’anticipo di oggi al "Bellandi" di Ghivizzano. Sia per i colchoneros che per gli amaranto di Maraia si tratta di una sfida molto attesa, una sorta di test di lusso in vista del campionato che vedrà il Ghivi esordire, sempre fra le mura amiche, contro il neopromosso Camaiore ed il Tau al "Franchi" contro il blasonato Siena.

Nel match di questo primo turno di coppa – gara secca a eliminazione diretta (in caso di parità subito i rigori – due assenze piuttosto rileventi in casa colchonera: quella del fantasista Fischer, autore di un ottimo pre campionato, il cui infortunio preoccupa (si parla di uno strappo muscolare e di un paio di mesi di stop) e la defezione del difensore Vecchi (infortunio di lieve entità, ma non verrà rischiato e tornerà in campo la prima di campionato). Detto questo, si va verso uno schieramento inedito, ma con una base solida, probabilmente un "4-2-3-1", con gli interpreti tutti da scoprire, ma con alcune certezze: come il giovanissimo Butano (2008) fra i pali, Del Dotto al centro della difesa (affiancato da Quoqui o Ricci), Baldacci e Ceccanti sugli esterni, Signorini e Cannarsa a centrocampo, Thion e Mariotti in attacco.

Stesso discorso in casa del Tau, con il tecnico Maraia che dovrà valutare le condizioni di alcuni dei suoi ragazzi (del resto, nel mese di agosto, è logico cercare soprattutto le soluzioni migliori per dare alla squadra una quadratura ben precisa). Molto buono il pre-campionato degli amaranto che salgono in Media Valle determinati a continuare il loro processo di amalgama e a farsi trovare pronti fra una settimana. Fra i più attesi, alcuni "ex", fra i quali Paolo e Tommaso Carcani, ma, in particolare, Edorardo Nottoli, a lungo capitano del Ghivi e con oltre 100 presenze in casacca biancorossoazzurra e, per gli appassionati, sarà un po’ strano vederlo in maglia amaranto. Dove torna, dopo l’esperienza in "C" con la Carrarese, il difensore 2002 Raffaele Cartano, autore del gol-salvezza contro il Poggibonsi nel ’22-’23.

C’è molta curiosità per questo primo impegno ufficiale, dopo quasi sei settimane di preparazione ed amichevoli più o meno impegnative. Si gioca alla ore 15.30; atteso un buon pubblico per un debutto stagionale che si presenta accattivante per le due contendenti.

Flavio Berlingacci