Serie D Coppa Italia. Il Lentigione rischia con il Piacenza. La Correggese sfida la Cittadella

Per una volta che il calendario proponeva il Lentigione in casa e la Correggese in trasferta, la Cittadella Vis Modena ha chiesto l’inversione di campo con la Correggese per problemi al suo impianto. E così Lentigione–Piacenza e Correggese–Cittadella Vis Modena si disputeranno entrambe alle 16 sui due campi da gioco reggiani, rispettivamente il Levantini e il Borelli.

E’ il primo turno di Coppa Italia, dopo il preliminare vinto dalla Correggese sul Sasso Marconi, ed ambedue le squadre hanno impegni probanti. E’ gara secca e se al termine dei tempi regolamentari il parziale fosse in parità, si passerebbe direttamente ai tiri di rigore. E se per caso fossero le due reggiane a vincere, è molto probabile che s’incontreranno nel prossimo turno.

Lentigione. Così il mister Ivan Pedrelli: "Non mi dispiace affatto affrontare una favorita alla promozione come il Piacenza, perché testeremo subito le difficoltà che potremo incontrare in campionato. Sarà una partita vera e dovremo tenere molto alta l’attenzione anche a livello di singoli, perché loro sono forti in ogni reparto. Da parte nostra, a parte i soliti acciacchi in fase di preparazione, stiamo complessivamente bene e manderemo in campo chi possa garantire il 100% della sua condizione".

Correggese. Mister Maurizio Domizzi è altrettanto contento di continuare a sperimentare la sua squadra: "Sì, perché ci permette di mettere altri minuti nelle gambe, a poco dall’inizio del campionato, e di effettuare qualche valutazione tecnico e tattica. Certo, fa un specie giocare due gare in sette giorni contro la stessa avversaria (la Correggese debutterà in campionato contro i modenesi, ndr), ma credo che saranno partite differenti. Da parte nostra stiamo benino, anche se non saranno della gara Cappelluzzo, Cali e Berni".

