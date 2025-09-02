Serie D, coppa Italia: il tecnico esalta la prestazione della squadra. Montevarchi a tutto gas. La carica di Marmorini

MONTEVARCHINon perde il senso della misura Simone Marmorini (nella foto), anche se alla prima uscita ufficiale, l’esordio in Coppa Italia, il Montevarchi ha messo in gravissima difficoltà il San Donato Tavarnelle, conquistando con merito la qualificazione ai 32esimi di finale in programma mercoledì 8 ottobre (sede e avversario da definire): "Abbiamo giocato bene fin dall’inizio – ha esordito l’allenatore dei valdarnesi – e anche se le nostre reti sono arrivate in avvio di secondo tempo il successo è stato costruito nel primo. I ragazzi hanno dato la sensazione di grande compattezza, aggressivi e ordinati in difesa e reattivi negli altri reparti". Di fatto la partita, e lo hanno riconosciuto anche gli ospiti, è stata dominata dai rossoblù, capaci di non concedere quasi nulla ad un avversario ostico per tradizione. Certo, dirà qualcuno, che siamo solo agli albori di una stagione lunga e impegnativa ma vincendo e convincendo si cresce meglio. Pur elogiando il collettivo, Marmorini ha citato su tutti Federico Mencagli, il centravanti che mancava all’Aquila: "E’ un giocatore importante, al pari di altri, e credo che la società lo abbia preso proprio per le qualità di trascinatore. Lo è stato domenica e lo sarà anche in futuro, perché è forte e ricopre un ruolo capace di fare la differenza nel calcio". A fine gara, poi, molti degli oltre 500 spettatori che gremivano gli spalti del Brilli Peri convenivano su un aspetto: il Montevarchi è sembrato equilibrato e schierato secondo una logica precisa. Il tempo e il campionato ormai alle porte ci diranno di più. Tra cinque giorni, intanto, il calendario della nuova serie D proporrà agli aquilotti un debutto nel torneo sulla carta pieno di insidie, vista la qualità del Foligno che li attende allo stadio Enzo Blasone: "Affronteremo una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica – ha ripreso Marmorini – e che lo scorso anno ha tenuto testa a lungo al Livorno. Siamo felici di misurarci subito con gli umbri anche per capire qual’è il livello di intesa e condizione che abbiamo raggiunto". Giustino Bonci