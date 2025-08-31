Serie d. Coppa Italia, il San Donato a Montevarchi

Dopo le prime emozioni del turno preliminare, con l’eliminazione dello Scandicci per mano del Terranuova Traiana, la Coppa Italia entra nel vivo. Oggi, alle 16, si alza ufficialmente il sipario sulla 25ª edizione del torneo. Il format rimane invariato: gara secca, con rigori in caso di parità al 90’.

Nel programma spicca la sfida allo stadio "Brilli Peri" tra l’Aquila Montevarchi e il San Donato Tavarnelle, guidato dal riconfermato tecnico Vitaliano Bonuccelli (nella foto). Sfida cruciale per entrambe, non solo per proseguire il cammino nella competizione, ma utile per testare la condizione in vista dell’inizio del campionato, la prossima domenica. Il San Donato Tavarnelle è deciso a a non fallire il suo esordio.

La partita contro la squadra aretina si preannuncia avvincente, come spesso accaduto nei precedenti incontri, dove i gialloblù sono riusciti ad avere la meglio. Passate le amichevoli, c’è grande attesa per vedere all’opera la formazione gialloblù abbastanza rinnovata: alcuni punti fermi sembrano essere il portiere Tampucci, i difensori Senesi, Morelli, Cecchi e Croce. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Giannini, Falconi, Pecchia e Gistri, con l’inserimento di nuovi acquisti come Torrini. In attacco al confermato Doratiotto si candidano per una maglia Rotondo e Nardella.

In campo rivedremo alcuni ex, in primis Simone Marmorini ora sulla panchina dei padroni di casa. Infine la partita è stata affidata a una terna arbitrale di Roma diretta da Burattini.

Giovanni Puleri