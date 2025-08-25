Serie D, coppa Italia: il prossimo giro è contro il Grosseto. Terranuova avanti ai rigori. Pagnini regala la qualificazione

TRAIANA

0

SCANDICCI

0

(3-2 d.c.r.)

TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Castaldo (13’ s.t. Benucci), Degl’Innocenti, Tassi (43’ s.t. Cardo); Cioce, Sesti; Marini, Sborgi (13’ s.t. Verdini), Saltalamacchia (27’ s.t. Mannella); Bruni (27’ s.t. Ngom). A disposizione: Rosadi, Innocenti, Senzamici, Fantoni. Allenatore: Gianpaolo Giugni

SCANDICCI (4-3-3): Fedele; Mennini, Valentini (31’ s.t. Sottil), Guidelli, Dodaro (16’ s.t. Chiaverini); Poli, Viligiardi, Boganini (35’ s.t. Di Tora); Grossi, Arrighini, Valori. A disposizione: Biotti, Bigazzi, Capacci, Orselli, Arcadipane, Grottelli. Allenatore: Mirko Taccola.

Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia (Ferretti-Gallà) Rigori: Guidelli (S), Ngom (T), Cioce (T), Valori (S), Pagnini (T)

Note: ammonito Saltalamacchia. Angoli 5-5. Recupero 1’ p.t. e 3’ s.t.

Il Terranuova Traiana passa il turno preliminare di Coppa Italia battendo lo Scandicci per 3-2 ai calci di rigore. A decidere la partita il portiere Pagnini, che dal dischetto ha segnato il gol decisivo. I valdarnesi ottengono dunque il lasciapassare per il primo turno, nel quale affronteranno in trasferta il Grosseto, con tutta probabilità sabato 30 agosto. Una gara equilibrata, che ha visto le due squadre studiarsi in vista dell’inizio del campionato di serie D, nel quale si troveranno da avversarie già il prossimo 14 settembre. Prima dell’inizio della gara il gruppo degli Insospettabili ha esposto uno striscione dedicato a Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i volontari della Misericordia di Terranuova tragicamente scomparsi nell’incidente in A1 lo scorso 4 agosto. Indisponibile il tecnico Becattini, prende il suo posto in panchina il vice Gianpaolo Giugni. C’è Degl’Innocenti come centrale difensivo al posto dello squalificato Ficini e Castaldo al posto di Benucci, poi la formazione ricalca quella scesa in campo nell’ultima amichevole con l’Asta. Al 3’ Bruni prova subito la manovra offensiva colpendo la traversa di sinistro. Al 10’ risponde invece Boganini e in questo caso Pagnini riesce a deviare con i pugni sul fondo. Il Terranuova replica con una conclusione di Saltalamacchia, che termina alta sopra la porta dell’ex di turno Fedele. Verso lo scadere della prima frazione di gioco i locali reclamano un calcio di rigore quando Sesti viene messo giù in area. Per Galligani è però tutto regolare. Al 12’ della ripresa Marini serve Sesti, che di fronte alla porta calcia clamorosamente fuori. L’ultimo assedio è di Ngom, che tenta il colpaccio di testa, ma la sfera termina poco al di sopra dell’incrocio dei pali. I tempi regolamentari terminano a reti bianche. Ai rigori il Terranuova prevale grazie alle reti di Ngom, Cioce e Pagnini, nonostante gli error[/EMPTYTAG]i di Mannella e Sesti.

Francesco Tozzi