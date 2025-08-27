Serie D, coppa Italia: l’analisi del tecnico in seconda dei biancorossi. Giugni: "Terranuova, avanti così»

TERRANUOVA

"È stata sofferta, ma alla fine abbiamo portato a casa la vittoria". Gianpaolo Giugni mette a referto il primo successo sulla panchina del Terranuova Traiana. Il vice allenatore del club biancorosso ha infatti sostituito il tecnico Marco Becattini – assente per motivi di salute – alla guida della prima squadra nel preliminare di Coppa Italia andato in scena al Matteini domenica scorsa. Con la gara terminata sullo 0-0 nei tempi regolamentari, il club di piazza Coralli è stato capace di prevalere sullo Scandicci ai rigori grazie alle reti di Ngom, Cioce e dell’estremo difensore Pagnini. La lotteria dei tiri dal dischetto ha infine premiato i valdarnesi. "È stata una gara studiata – ha affermato Giugni – nella quale il nostro obiettivo era tenere il campo nel miglior modo possibile e cercare i fraseggi che abbiamo provato durante queste settimane di lavoro. Abbiamo visto che lo Scandicci ripartiva, ma per loro era difficile trovare sbocchi".

La partita è stata vivace, con un buon ritmo. Forse il Terranuova ha avuto qualche occasione in più, ma infine sono stati i rigori a decidere il passaggio di turno. "I rigori fanno parte del gioco in queste competizioni e alla fine – ha aggiunto Giugni – fortunatamente, abbiamo avuto quel piglio in più per spuntarla. Forse abbiamo fatto qualcosa in più noi. Ancora però dobbiamo migliorare tanto e mettere un po’ di benzina nelle gambe. È stata una competizione dura, perché abbiamo trovato di fronte una squadra quadrata che in campionato farà bene". L’allenatore in seconda ha poi specificato che a livello di preparazione, dopo un mese di allenamenti, la squadra si attesta a circa il 60-65% del potenziale rendimento, quindi ogni occasione sarà utile per presentarsi al meglio della forma il prossimo 7 settembre, quando arriverà il Poggibonsi al Matteini. Un’altra chance sarà il primo turno di coppa che vedrà il Terranuova far visita al Grosseto di Indiani. "Servirà per misurare la febbre a questo campionato, visto che il Grifone sarà protagonista di questa stagione". L’appuntamento allo Zecchini è per sabato 30 agosto alle 20,30.

Francesco Tozzi