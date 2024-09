Serie D: Coppa Italia. Nanni entra e ribalta la partita: il ’Lenz’ esulta

LENTIGIONE

2

cREMA

1

LENTIGIONE (3-4-1-2): Gasperini; Lombardi (23’ st Martini), Nava, Gobbo; Masetti (9’ st Battistello), Alessandrini (39’ st Nanni), Sabba, Grammatica (9’ st De Marco); Nappo (31’ st Bocchialini); Babbi, Pastore. A disp. Delti, Piccioni, Manco, Martini. All. Cassani.

CREMA 1908 (4-3-1-2): Aceti; Abbà, Guarino, Zanoni, Bernardini; Tomella (34’ st Longo), Greco, Pallaro (27’ st Pavesi); Bignami (43’ pt Davighi); Akammadu (38’ st Myrteza), Bigotto (41’ st Musaj. A disp. Maianti, Vailati, Tenca, De Santis. All. Vullo.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta (Licari e Carchesio).

Reti: pt 4’ Akammadu; st 45’ Gobbo, 47’ Babbi.

Note: spettatori 200 circa. 42’ pt espulso Zenoni per doppia ammonizione; ammoniti Babbi, Grammatica, Guarino e Davighi. Angoli 9 a 4, recupero 3’+6’.

Che bello avere una bacchetta magica da tirare fuori all’occorrenza! Sotto 0 a 1 al 45’ della ripresa, in questo che era il primo turno di Coppa Italia di Serie D, Stefano Cassani, mister del Lentigione, butta dentro Nanni.

Il romano tocca pochi palloni, ma due sono gli assist decisivi per il ribaltone: 1 a 1 al 45’, 2 a 1 al 47’ e passaggio di turno confezionato ai danni di un Crema che ha giocato 54 minuti in dieci.

Riavvolgiamo il nastro per dire che il Lentigione è privo dell’infortunato Capiluppi e la difesa pare risentirne.

Al 4’, cross dalla destra di Bigotto con Akammadu che va incontro al pallone effettuando un pallonetto di testa che s’infila sul secondo palo.

Il Lentigione non reagisce, anche quando a fine primo tempo è in 11 contro 10 per l’espulsione di Zenoni.

Anche la ripresa non è entusiasmante con Sabba che al 30’ impegna Aceti con un calcio d’angolo a rientrare. Al 43’ Sabba sfiora l’incrocio su punizione, ma al 45’, angolo di Nanni dalla destra e in mischia Gobbo mette dentro l’1 a 1.

Ancora Nanni protagonista al 47’ palla per Babbi che colpisce al volo la traversa. Il pallone gli torna fra i piedi ed è il 2 a 1. Passaggio di turno ai 32° di finale il 6 novembre, probabilmente contro la Cittadella Vis Modena dell’ex Formato.

Mister Cassani commenta: "Sì è vero, c’era mio papà Davide in tribuna e solitamente non mi porta bene, ma stavolta ha sfatato il tabù. Riguardo la partita abbiamo ancora tanto da sistemare, ma i ragazzi ci hanno creduto sino alla fine. E poi c’è Nanni, giocatore di qualità indiscusse a far la differenza: ma con umiltà e disponibilità incredibile, anche con i nostri giovani".

"Abbiamo fatto bene – ribatte Matteo Vullo, mister del Crema – ma per fortuna il Lentigione quest’anno non lo incontreremo più (in campionato sono in gironi diversi, ndr)".