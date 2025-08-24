Serie d. Correggese in Coppa. C’è da battere il Sasso Marconi

Parte oggi ufficialmente la stagione della Serie D con il turno preliminare di Coppa Italia che vedrà la Correggese esordire alle 16 a Sasso Marconi. Ancora al palo invece il Lentigione che per i risultati della passata stagione (play-off) debutterà domenica in casa contro il Piacenza.

Ma torniamo alla Correggese che ha disputato un buon precampionato, anche se non è mai facile conciliare le tante novità in campo con l’arrivo di un nuovo allenatore, nella fattispecie Maurizio Domizzi. Ed è proprio il 45enne tecnico romano a presentare la gara, o almeno il modo in cui la sua squadra si approccia.

"Credo che la squadra arrivi bene a questo debutto ufficiale, ci mancherà qualche giocatore per i normali acciacchi della preparazione, ma niente di rilevante. Le squadre non si conoscono, ma queste partite devono essere valutate in due modi: il primo è quello della condizioni fisica con cui le due squadre arrivano al confronto. E’ chiaro che se qualcuno è partito prima o ha lavorato in un certo modo, può essere più pronto. L’altro è il valore che si dà alla Coppa Italia: noi entriamo in campo per vincere, anche perché mi farebbe comodo un’altra gara ufficiale prima dell’inizio del campionato (domenica in casa della Vis Cittadella Modena)".