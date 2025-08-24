Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Serie d. Correggese in Coppa. C’è da battere il Sasso Marconi

Serie d. Correggese in Coppa. C’è da battere il Sasso Marconi

Parte oggi ufficialmente la stagione della Serie D con il turno preliminare di Coppa Italia che vedrà la Correggese esordire...

di CLAUDIO LAVAGGI
24 agosto 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Parte oggi ufficialmente la stagione della Serie D con il turno preliminare di Coppa Italia che vedrà la Correggese esordire alle 16 a Sasso Marconi. Ancora al palo invece il Lentigione che per i risultati della passata stagione (play-off) debutterà domenica in casa contro il Piacenza.

Ma torniamo alla Correggese che ha disputato un buon precampionato, anche se non è mai facile conciliare le tante novità in campo con l’arrivo di un nuovo allenatore, nella fattispecie Maurizio Domizzi. Ed è proprio il 45enne tecnico romano a presentare la gara, o almeno il modo in cui la sua squadra si approccia.

"Credo che la squadra arrivi bene a questo debutto ufficiale, ci mancherà qualche giocatore per i normali acciacchi della preparazione, ma niente di rilevante. Le squadre non si conoscono, ma queste partite devono essere valutate in due modi: il primo è quello della condizioni fisica con cui le due squadre arrivano al confronto. E’ chiaro che se qualcuno è partito prima o ha lavorato in un certo modo, può essere più pronto. L’altro è il valore che si dà alla Coppa Italia: noi entriamo in campo per vincere, anche perché mi farebbe comodo un’altra gara ufficiale prima dell’inizio del campionato (domenica in casa della Vis Cittadella Modena)".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su