SERIE D. Crisi Sangiovannese. Rigucci non ha dubbi: "Reagire subito»

SAN GIOVANNI

E’ un duro momento per la Sangiovannese, di gran lunga il peggiore da alcuni anni a questa parte dove la formazione azzurra mai si era ritrovata così in basso nelle posizioni di classifica. Bisogna risalire addirittura a quasi quarant’anni fa per trovare il Marzocco messo così male dopo 13 giornate, era la stagione 1982-83 che portò alla fine dell’anno a una retrocessione dall’allora campionato Interregionale a quello di Promozione. Da Figline solo note negative oltre al risultato, Atos Rigucci (nella foto) ne è consapevole e non ne fa mistero: "È un momento che non ti gira nemmeno bene perché quando vai sotto dopo tre minuti e chiaro che la fortuna non ti sia alleata. A metà del primo tempo ecco arrivare il raddoppio su di un errore del nostro portiere ma non bisogna assolutamente gettargli la croce addosso, sono cose che capitano e difatti quello che a me non è piaciuto è stato l’atteggiamento, la voglia o la caparbietà che sono mancate. Sinceramente vorrei trasmettere altro alla squadra. Sono io il primo responsabile, i tifosi hanno ragione ad alzare la voce e bisogna stare in silenzio e prenderci le nostre responsabilità. Certo, ripetessimo la gara di Figline non si può poi pretendere di muovere la classifica".

Massimo Bagiardi