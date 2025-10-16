Serie D. Crollo Tuttocuoio . Salta la panchina di Firicano

La sconfitta contro la Pistoiese, ma soprattutto l’ultimo posto in classifica con 2 punti raccolti in 7 giornate è costato ad Aldo Firicano la panchina del Tuttocuoio. Il tecnico era subentrato a Nicola Sena (il quale a sua volta aveva rilevato Francesco Tavano) nelle ultime cinque giornate della stagione 2023-24 per guidare la squadra neroverde allo sprint finale nel campionato di Eccellenza, poi vinto. L’anno scorso Firicano ha condotto la squadra di Ponte a Egola a una tranquilla salvezza in Serie D, chiudendo in decima posizione, ma quest’anno la partenza si sta rivelando più difficoltosa del previsto. Così la società presieduta da Paola Coia ha deciso per l’interruzione del rapporto, esprimendo comunque il proprio dispiacere.

"La società – è scritto sui canali social del club -comunica, con profondo dispiacere, che ha sollevato dall’incarico l’allenatore Aldo Firicano. Lo ringraziamo per questi anni trascorsi con il Tuttocuoio e gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera". Sul nome del successore il club a ieri sera non si era ancora espresso, ma dovrà sciogliere il nodo a breve visto che domenica si torna in campo con la trasferta in casa del Sangiuliano City.