Serie D: da giocare 45’ nella gara sospesa per infortunio all’arbitro. Orvietana a Poggibonsi. Lo "strano» recupero

"Guai a fermarsi proprio adesso". É il monito in casa Orvietana, con i biancorossi di Silvano Fiorucci che oggi torneranno in campo al Lotti di Poggibonsi, alle ore 14,30, per giocare i secondi 45 minuti della gara sospesa due domeniche fa a causa di un dolore ai piedi dell’arbitro Nuckchedy di Caltanissetta. Vesciche e tutti a casa alla fine del primo tempo ed ecco che Ricci e compagni si sono rimessi in viaggio per cercare di dare continuità all’ottimo trend dell’ultimo periodo: 10 punti nelle ultime 4 gare e la classifica adesso sorride. La vittoria di domenica scorsa contro il Real Forte Querceta, poi, è di quelle che valgono doppio perché consente all’Orvietana di mettere l’ultimo posto a 10 lunghezze con una gara, appunto, da recuperare. Niente turnover per Fiorucci che comunque pensa alla trasferta di domenica in casa del Ghiviborgo. Fare punti contro il Poggibonsi è troppo importante. Della terna arbitrale che aveva diretto il primo tempo ci sarà solo il secondo assistente Stotani di Viterbo, cambiano invece gli altri: l’arbitro sarà infatti Dorillo di Torino, di origini perugine, e il primo assistente Gentilezza di Civitavecchia. Sempre restando in serie D, oggi, alle 14,30, scende in campo anche il Sansepolcro di scena a Gavorrano.