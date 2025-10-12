Serie D: Degl’Innocenti, Bruni e Sesti tornano dopo la squalifica. Out solo Simonti. L’analisi del dg Finocchi sul momento della squadra. Il Terranuova rischia in casa del Ghiviborgo

TERRANUOVA

"Ci aspettiamo una squadra che gioca a pallone, quindi che vinca il migliore. Ci auguriamo di far divertire il pubblico". Sono queste le parole del direttore generale del Terranuova Traiana Simone Finocchi a poche ore dalla partita che vedrà i biancorossi opposti al Ghiviborgo allo stadio Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano, in provincia di Lucca. "Dobbiamo riuscire a mettere a terra un gioco che ci permetta di fare un’annata importante" ha aggiunto il dirigente terranuovese. Oggi il Terranuova potrà contare di nuovo sull’apporto di Degl’Innocenti, Bruni e Sesti, squalificati nell’ultimo turno. Soltanto Simonti non si unirà al gruppo, fuori nelle ultime due giornate per un problema fisico. Out per via del giudice sportivo l’allenatore Marco Becattini, che salterà i prossimi quattro appuntamenti. In panchina troverà spazio il vice Giugni. Finocchi ha ripercorso le ultime tappe del club di piazza Coralli.

"Qualche dispiacere lo abbiamo avuto – ha detto – perché nelle ultime due giornate siamo stati un po’ sfortunati, per non dire altro. Anche domenica scorsa, quando eravamo riusciti a fare gol in una partita molto chiusa, ci siamo visti annullare una rete". Ghiviborgo a 8 punti, Terranuova a quota 7. Sono quattro i precedenti tra le due compagini. Nella stagione sportiva 2022-2023, all’andata trionfo in casa dei biancorossi per 3-0 con doppietta di Sacconi e gol di Petrioli, pareggio per 1-1 nel retour match in lucchesia. Nello scorso campionato 3-2 del Ghiviborgo all’andata, 1-0 per il Terranuova al Matteini grazie ad un penalty trasformato da Bega.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Mariotti, Boiga, Arcuri; Cannarsa, Musatti, Del Dotto; Citarella, Vecchi, Signorini. All.: Ingenito.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Ficini, Tassi; Cioce, Sesti, Bargellini, Marini, Zhupa; Bruni. All.: Giugni (Becattini squalificato).

Arbitro: Colombi di Livorno.

Francesco Tozzi