Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Serie D: Degl’Innocenti, Bruni e Sesti tornano dopo la squalifica. Out solo Simonti. L’analisi del dg Finocchi sul momento della squadra. Il Terranuova rischia in casa del Ghiviborgo

Serie D: Degl’Innocenti, Bruni e Sesti tornano dopo la squalifica. Out solo Simonti. L’analisi del dg Finocchi sul momento della squadra. Il Terranuova rischia in casa del Ghiviborgo

TERRANUOVA "Ci aspettiamo una squadra che gioca a pallone, quindi che vinca il migliore. Ci auguriamo di far divertire il pubblico"....

di FRANCESCO TOZZI
12 ottobre 2025
Pietro Bruni, 29 anni

Pietro Bruni, 29 anni

XWhatsAppPrint

TERRANUOVA

"Ci aspettiamo una squadra che gioca a pallone, quindi che vinca il migliore. Ci auguriamo di far divertire il pubblico". Sono queste le parole del direttore generale del Terranuova Traiana Simone Finocchi a poche ore dalla partita che vedrà i biancorossi opposti al Ghiviborgo allo stadio Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano, in provincia di Lucca. "Dobbiamo riuscire a mettere a terra un gioco che ci permetta di fare un’annata importante" ha aggiunto il dirigente terranuovese. Oggi il Terranuova potrà contare di nuovo sull’apporto di Degl’Innocenti, Bruni e Sesti, squalificati nell’ultimo turno. Soltanto Simonti non si unirà al gruppo, fuori nelle ultime due giornate per un problema fisico. Out per via del giudice sportivo l’allenatore Marco Becattini, che salterà i prossimi quattro appuntamenti. In panchina troverà spazio il vice Giugni. Finocchi ha ripercorso le ultime tappe del club di piazza Coralli.

"Qualche dispiacere lo abbiamo avuto – ha detto – perché nelle ultime due giornate siamo stati un po’ sfortunati, per non dire altro. Anche domenica scorsa, quando eravamo riusciti a fare gol in una partita molto chiusa, ci siamo visti annullare una rete". Ghiviborgo a 8 punti, Terranuova a quota 7. Sono quattro i precedenti tra le due compagini. Nella stagione sportiva 2022-2023, all’andata trionfo in casa dei biancorossi per 3-0 con doppietta di Sacconi e gol di Petrioli, pareggio per 1-1 nel retour match in lucchesia. Nello scorso campionato 3-2 del Ghiviborgo all’andata, 1-0 per il Terranuova al Matteini grazie ad un penalty trasformato da Bega.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Mariotti, Boiga, Arcuri; Cannarsa, Musatti, Del Dotto; Citarella, Vecchi, Signorini. All.: Ingenito.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Ficini, Tassi; Cioce, Sesti, Bargellini, Marini, Zhupa; Bruni. All.: Giugni (Becattini squalificato).

Arbitro: Colombi di Livorno.

Francesco Tozzi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su