Serie D. Delusione Lenz: solo pari col San Marino

LENTIGIONE 1 SAN MARINO 1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (27’ st Maggioli), Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba (46’ st Cortesi), Battistello (44’ st Mordini), Alessandrini; Nanni (29’ st Babbi), Nappo; Pastore. A disposizione: Delti, Gobbo, Pari, Grieco, De Marco. All. Cassani.

SAN MARINO (3-4-3): Lattisi; Fabbri, Pasa, Biguzzi; (39’ st Gennari) Mezzasoma (39’ st Di Lauro), Touré, Muro, Miglietta; Di Francesco (25’ st Manneh, 46’ st Yakubiv), Guidobaldi, Passewe (42’ st Gibilterra). A disposizione: Innocenti, A Haruna, Tosi, Iobbi. All. Biagioni.

Arbitro: Femia di Locri (De Lucia e Manni).

Reti: 39’ pt Nanni, 43’ st Pastore (aut.).

Note: ammoniti Capiluppi, Sabba, Mezzesomma, Biguzzi, Muro, Biagioni (all. San Marino). Spettatori 200 circa, terreno pesantissimo. Angoli 6 a 7, recupero 1’+ 5’.

Si deve accontentare di un pareggio per 1 a 1, il Lentigione che non riesce a superare un San Marino ordinato, ma poco concreto. E le due reti sono davvero rocambolesche, la prima con un cross di Nanni che finisce direttamente in porta, la seconda con un autorete di nuca del giocatore locale Pastore. Il San Marino parte forte e per i primi 15 minuti costringe il Lentigione nella propria metà campo.

Al 1’ gran tiro in diagonale di Passewe di poco alto sulla traversa e al 9’ facile intervento di Gasperini su mischia in area dopo la punizione tirata da Miglietta. Poi il Lentigione prende campo e al 17’ c’è una triplice occasione, con tiri di Alessandrini e Cavacchioli (respinti dalla difesa) e poi Sabba (fuori).

Ancora locali pericolosi con Battistello e poi Pastore con grande respinta di piedi di Lattisi. Al 39’, Nanni crossa a rientrare sul primo palo, trovando Lattisi a dir poco impacciato e con palla nel sacco.

Al 22’ della ripresa, San Marino vicinissimo al pari in contropiede: Di Francesco si invola dalla destra, Gasperini gli si fa incontro, ma a porta vuota l’attaccante ospite tira piano e soprattutto manca la porta. Al 39’ arriva il pareggio dei ragazzi di Biagioni: angolo dalla sinistra di Muro, Pastore prova a respingere di testa, ma arriva con la nuca e il pallone sbatte sotto la traversa superando Gasperini. "Fino a che si è potuto giocare a calcio, mi dico soddisfatto della prova dei miei – dice un arrabbiatissimo Stefano Cassani – con questo campo era difficile fare di più".

In classifica Forlì e il Ravenna allungano a 54 punti, Tau Altopascio 49, Pistoiese e Lentigione 42, Prato e Imolese 32, Tuttocuoio 31, Cittadella e Sasso Marconi 28, Progresso 27, Zenith Prato 26, Piacenza 25, Corticella e San Marino 23, Riccione 19, Sammaurese e Fiorenzuola 16.

Claudio Lavaggi