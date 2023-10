Serie D: derby bello e spettacolare. GhiviBorgo, rimonta da favola. Il Real Forte si illude e poi crolla

Ghiviborgo

3

real forte Querceta

2

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Turini, Sanzone, Vecchi, P.Carcani, Signorini (86’ Poli), Carli, Nottoli (57’ Lepri), Giannini (60’ Orlandi), T.Carcani (68’ Gibilterra), Petronelli (60’ Campani). A disp.: Cusin, Cristofani, Russo, Vitrani. All. Nico Lelli.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Gatti, Bucchioni, Tognarelli, Maccabruni, Betti (91’ Vietina), Gabrielli, Lazzoni (92’ Scarpa), Apolloni (68’ Purro), Michelucci (83’ Avdillari), Pegollo (80’ Vanni), Podestà. A disp.: Luci, Meucci, Bigica, Morana. All. Francesco Buglio.

Arbitro: Giordano di Grosseto. Assistenti: Ferretti di Pistoia e Gelli di Prato.

Reti: 10’ Podestà (r), 42’ Gabrielli, 56’ Sanzone, 76’ Orlandi, 86’ Poli.

GHIVIZZANO - Derby bello e divertente, vinto con merito dal GhiviBorgo in rimonta, dopo un primo tempo di marca Real Forte Querceta. Il cambio d’allenatore sembra dare subito la scossa giusta ai versiliesi, che passano in vantaggio al 9’: gran palla di Podestà per Pegollo, Becchi in uscita atterra il centravanti, rigore e vantaggio ospite, realizzato dallo stesso Podestà. Il Ghivi ci mette un po’ a reagire ma lo fa giocando intensamente per una quindina di minuti, reclamando al 16’ per un "mani" sospetto in area, e sfiorando il pari al 19’ con un colpo di testa ravvicinato di Nottoli, respinto d’istinto da Gatti. Nel finale di frazione però, torna fuori il Real Forte. Al 40’ Lazzoni dal limite impegna severamente Becchi, mentre due minuti dopo Gabrielli realizza il raddoppio: il numero sette bianconeroazzurro si gira bene in area e fulmina il portiere, con un gran sinistro sotto la traversa.

Si va così al riposo con la squadra di Buglio sul doppio vantaggio, ma la sensazione è che il Ghivi abbia ancora molto da spendere. Ed in effetti è così, mister Lelli inserisce forze fresche e la sfida svolta fin dall’avvio della ripresa, quando Petronelli dalla tre-quarti pennella una punizione a centro area, la difesa ospite è impacciata e Sanzone sul secondo palo, in proiezione offensiva, calcia al volo e riapre la contesa. La partita continua ad essere avvincente, il Real Forte è pericoloso in contropiede al 18’ con Podestà, ma Becchi è reattivo a deviare in corner, ma ha il torto di abbassarsi troppo, al contrario di un GhiviBorgo tonico e pimpante, che mostra un’invidiabile condizione atletica e cinge d’assedio i versiliesi, che calano vistosamente. La pedina che cambia il match è Orlandi: al 27’ sfiora il palo dal limite e al 31’ sigla il due a due con una conclusione a giro deviata da un difensore. Raggiunto il pari, i Colchoneros non si accontentano e continuano ad attaccare, spinti da trainer Lelli alla ricerca del successo, che puntuale arriva a quattro minuti dal 90’. E’ il solito Orlandi a penetrare in area, viene anche toccato ma insiste, la palla arriva a Poli che, appena entrato in campo, la piazza imparabile alla destra del portiere, culminando una rimonta che non lascia scampo alla formazione di Buglio.

Flavio Berlingacci