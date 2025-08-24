Serie D. D’Ercole: : "È un campionato all’insegna dell’equilibrio»

"La Serie D sarà un campionato equilibrato e con tante formazioni ben attrezzate". È l’opinione di Paolo D’Ercole, fino allo scorso direttore sportivo al Teramo e da questa stagione al Giulianova come nuovo direttore organizzativo-tecnico. "Tuttavia – aggiunge – non mi sembra che ci sia una squadra che possa ricalcare quanto fatto lo scorso anno dalla Samb apparsa sin dall’inizio come la favorita numero uno per la vittoria finale. Invece quest’anno sono diverse le realtà che possono ambire al salto di categoria". Sul mercato alcune società non si sono tirate e si sono mosse con l’obiettivo di essere protagoniste fino alla fine. "Credo che L’Aquila, Teramo, Atletico Ascoli, Chieti, Ostiamare e Ancona possano recitare un ruolo di primo piano". La Maceratese si presenta al via da matricola come lo è stato lo scorso anno il Teramo del direttore sportivo D’Ercole, ma quali sono le differenze tra l’Eccellenza e la categoria superiore. "Il differente impatto fisico e mentale, sono campionati diversi così come nelle qualità degli under, in D ci sono ragazzi provenienti da formazioni Primavera e quindi più pronti sotto ogni punto di vista". Molte società si presentano al via confermando gran parte dell’intelaiatura vincitrice dell’Eccellenza, in questi casi come è la risposta alle esigenze della D? "Dipende da come è stata costruita la squadra in Eccellenza, a Teramo era stata pensata guardando alla categoria superiore e poi vi abbiamo inserito quei giocatori che fanno la differenza. Molto poi dipende dalle disponibilità dei club, però l’inizio è sempre un periodo di assestamento". Al via ci saranno Maceratese e Recanatese. "Sono formazioni che alle spalle hanno società solide, la Recanatese ha fatto anche la C e tanta D. Sono club di valori che hanno squadre da temere".