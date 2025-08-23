Serie D: domani il preliminare di coppa Italia con lo Scandicci. Becattini esalta il suo Terranuova: "Abbiamo un gruppo di qualità»

TERRANUOVA

In vista del preliminare di Coppa Italia in programma per domani al Matteini a parlare è l’allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini, che analizza la situazione della prima squadra a poche ore dall’incontro con lo Scandicci. Si tratta della prima gara ufficiale ad un mese dall’inizio della preparazione. "Sarà l’occasione per vedere le prime sensazioni in vista dell’inizio del campionato – ha sottolineato il tecnico – Parliamo di una partita importante, ma affronteremo la gara come se fosse un ulteriore test in vista dell’avvio di stagione". Un appuntamento al quale il Terranuova si presenterà per fare risultato, ma come lo scorso anno l’obiettivo principale per la formazione biancorossa resta la salvezza in campionato. In sintesi: se il cammino in coppa prosegue tanto meglio, altrimenti si potranno convogliare tutte le energie sulla terza avventura in serie D. "Sono estremamente felice delle persone che stanno lavorando con me nello staff – ha aggiunto – così come sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi durante le sedute di allenamento. Sono particolarmente felice delle qualità dei singoli giocatori, poi bisogna vedere se riusciremo ad essere squadra, l’aspetto a mio avviso più difficile. Dobbiamo ancora vedere in che modo saremo in grado di reagire alla partita".

Il giusto amalgama non è stato ancora raggiunto ed ogni occasione prima del 7 settembre sarà preziosa per creare quella sintonia in grado di far funzionare adeguatamente tutti i reparti. "Il girone di quest’anno è difficilissimo – ha affermato Becattini – da parte nostra molto è cambiato per esigenze lavorative e per questo è ancora più complicato trovare subito la quadra giusta. Però ripeto: i ragazzi si stanno allenando bene e sono contento del gruppo che mi hanno messo a disposizione Donello Resti e la società terranuovese, quindi sta a me rendere al meglio".

Francesco Tozzi