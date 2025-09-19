Serie D, domani l’anticipo: arriva il Cannara. Il presidente ottimista. Morbidelli vuole subito una reazione: "Terranuova, gruppo di qualità»

TERRANUOVA

"Sono rimasto un pò deluso dalla prestazione di domenica scorsa, perché eravamo in vantaggio e poi abbiamo perso sul finale. Ma sono sicuro che rientreremo subito nei giusti binari, già a partire da domani". Luciano Morbidelli sparge ottimismo in vista dei prossimi appuntamenti in calendario per il Terranuova Traiana. La sconfitta per 2-1 ad opera dello Scandicci ha fatto male, perché i terranuovesi sono stati beffati proprio sul finale. Ma il presidente del sodalizio biancorosso cercare di osservare il bicchiere mezzo pieno ed è fiducioso della squadra allestita da Donello Resti. "Rispetto alla prima di campionato – ha aggiunto – ho notato una flessione nell’atteggiamento della squadra, valutazione tra l’altro condivisa anche dal mister a fine gara. Sicuramente il campo di gioco in sintetico non ci ha dato una mano e alcuni cambi effettuati non hanno fornito il contributo sperato". Il gruppo è tornato da San Casciano a mani vuote, ma ora l’attenzione è interamente focalizzata sull’anticipo di domani, che vedrà il Cannara far visita ai valdarnesi. Fischio d’inizio previsto alle 15 sul rettangolo verde del Matteini. Ad arbitrare sarà Andrea Giordani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Francesco Fedolfi di Parma e Paolo Cutillo di Nichelino. "In ogni caso – ha sottolineato Morbidelli – ci siamo rimessi subito in pista, perché siamo consapevoli di avere una rosa in grado di raggiungere la salvezza senza dover ricorrere ai play-out. Credo fortemente a questo, visto che il gruppo è composto da ragazzi bravi umanamente e più che validi tecnicamente. Con lo Scandicci abbiamo commesso un mezzo passo falso, ma siamo convinti di recuperare al più presto". Il giudice sportivo, inoltre, ha appiedato l’allenatore Marco Becattini. È stata infatti comminata una giornata di squalifica al tecnico figlinese a seguito dell’espulsione rimediata nella partita di domenica scorsa, proprio nei minuti finali del match. Con tutta probabilità lascerà l’incombenza della panchina al suo vice Gianpaolo Giugni, che in questa stagione ha già guidato Marini e compagni lo scorso 24 agosto nel preliminare di Coppa Italia contro lo Scandicci, vinto 3-2 dal Terranuova ai calci di rigore.

Francesco Tozzi