Serie D: domenica al Brilli Peri la partitissima del Valdarno. Montevarchi, Livi:: "La vittoria vale di più»

"Sono i nostri veri avversari, calcisticamente parlando, e noi lo siamo per loro. Il derby per Montevarchi e San Giovanni va oltre la semplice e leale rivalità sportiva, chiama in causa l’identità e la tradizione delle due città. Che partita mi aspetto? Mi auguro che sia un bello spettacolo e non è una frase fatta perché i protagonisti su ambo i fronti sono in grado di proporre un gioco positivo e di divertire il pubblico". Angelo Livi, il presidente dell’Aquila 1902, non ha dubbi e scommette che, a prescindere dalle esigenze di classifica comuni, la partitissima del Valdarno non tradirà le attese. E prosegue: "Ricordo che già nel 2002, alla presentazione del libro sui 100 anni del calcio montevarchino, l’ospite d’onore Bruno Pizzul, scomparso di recente, rimase colpito proprio dalla frequenza con la quale si era disputata una sfida così diversa dalle altre. Di sicuro – aggiunge Livi – la cornice di spettatori sugli spalti del Brilli Peri sarà quella delle grandi occasioni, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione da due formazioni composte in larga misura da calciatori giovani. In ogni caso assistermo alla "gara" per antonomasia, l’unica senza togliere nulla ad altri confronti, meritevole dell’etichetta di derby". All’appuntamento, che i padroni di casa affronteranno "nel massimo rispetto per gli ospiti" come arrivano i ragazzi allenati da Atos Rigucci? "La motivazione in simili circostanze viene da sola – riprende – e il gruppo si farà trovare pronto per onorare al meglio i novanta minuti. Conta poco adesso se ci aspettavamo qualcosa di più in avvio di torneo rispetto al cammino percorso sin qui. Si tratta piuttosto di stringere i denti e di mettere insieme il prima possibile i punti necessari per restare in categoria". Difficile, infine, anche per un attento osservatore come Livi pronosticare in quale reparto si deciderà il derby: "Credo che alla fine possano decidere gli episodi e credo che potrà prevalere la squadra più abile nel gestire la tensione, fattore inevitabile quando ci sono di mezzo il campanile e tre punti molto pesanti".

Giustino Bonci