Serie D, domenica l’attesissimo match. Cittadella-Piacenza al ’Braglia’. Che palcoscenico per il debutto

La conferma era arrivata, anche solo verbalmente, giovedì scorso durante la presentazione ufficiale, quando il presidente Marco Lei e l’assessore allo sport di Modena Andrea Bortolamasi sul palco del Mammut avevano annunciato che Cittadella-Piacenza di domenica 8, giorno dello storico debutto in D, si sarebbe giocata al ’Braglia’ di Modena. Ma da ieri è anche ufficiale. "In mattinata è arrivato l’ok definitivo dal Modena Calcio dopo aver parlato con Andrea Russo – spiega il presidente Marco Lei – e sono molto contento perché credo che da Piacenza ci sarà un bel seguito e di certo giocare a San Damaso avrebbe creato qualche problema logistico. Potrebbe anche essere la prima e ultima gara per noi al ’Braglia’, perché le altre ’big’ del girone hanno buon seguito in casa ma non così elevato in trasferta da portare a farci lasciare San Damaso".

Intanto la squadra di Salmi si gode un ottimo impatto con le prime due gare di Coppa Italia, chiuse con altrettante vittorie, 4 reti segnate e una sola subita. Funziona già a meraviglia il tandem composto da Formato, 2 gol, e Guidone, una (i due in foto), su cui ha puntato da subito il tecnico. Intanto Aldrovandi e soci nei 32esimi di finale di Coppa del 6 novembre sfideranno il Lentigione, con campo da definire tramite sorteggio, chi passa troverà nei 16esimi la vincente di Forsempronese-Ravenna, che col Piacenza è l’unica altra squadra superstite nel girone ’D’.

Davide Setti