Serie D, domenica trasferta in casa dei biancorossi che hanno un punto di vantaggio. La Sangio verso lo scontro diretto. Caleri: "Importante, non decisivo»

Lo storico capitano azzurro Cristiano Caleri, ormai da anni all’interno della società in veste dirigenziale, plaude la sua Sangiovannese e l’atteggiamento avuto nel corso di queste otto partite che, settimana dopo settimana, hanno portato punti preziosi per tenersi agganciati al treno che conduce alla salvezza. "Il cammino sarà ancora lungo e pieno di insidie per raggiungere la permanenza in categoria ma la testa è quella giusta, è una squadra che ha dimostrato di saper soffrire e credo sia un punto basilare per cercare la permanenza in categoria". Domenica c’è la trasferta di Orvieto che sarà molto importante ma non di certo decisiva, questo è quello che pensa l’ex centrocampista. "Mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato e la trasferta di domenica, pur essendo importantissima, non la si può certamente definire decisiva ai fini della salvezza. Ma proprio perché sarà importante muovere la classifica serve la testa delle ultime settimane, di fronte avremo una squadra che ha raccolto ben 10 punti nelle ultime quattro partite e, in ragione di ciò, dovrà essere nostro intento giocare una grande partita se vogliamo tornare a San Giovanni con qualcosa di buono per il nostro futuro". L’Orvietana, allenata da Antonio Rizzolo, dovrà fare a meno del capitano Ricci.

Mas. Bag.