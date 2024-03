Serie D. Dopo il ko la Pianese si trova a un bivio. Prova di maturità domenica a Livorno

Una sconfitta che non ci voleva, quella con il Ponsacco. Una sconfitta a cui la Pianese (nella foto) deve subito porre rimedio: il Livorno e il Follonica Gavorrano, nell’ultimo turno, hanno battuto, rispettivamente, Seravezza e Altopascio, e si sono portati a -1 dalla vetta.

La gara che attende domenica le zebrette, se non si può definire decisiva, rappresenta di sicuro un crocevia del campionato: la squadra di Prosperi, giocherà all’Armando Picchi di Livorno, mentre il Follonica Gavorrano andrà a far visita al fanalino di coda Cenaia (senza dimenticare il Grosseto, al momento indietro di 5 gradini, impegnato al Lotti di Poggibonsi).

La gara sarà per la capolista una prova di maturità e di tenuta mentale: con i labronici galvanizzati dai tre punti – arrivati peraltro all’ultimo secondo –, la rabbia per il ko con il Ponsacco dovrà essere trasformato in rabbia ed energia, in uno stadio caldo di tifosi. La lotta promozione è più che mai apertissima e i bianconeri, che hanno perso terreno, devono lottare con le unghie e con i denti per aumentare il vantaggio dalle inseguitrici o quantomeno mantenerlo. Mister Prosperi, per il match, avrà di nuovo a disposizione Kouko, che, per sua fortuna, ha pagato il suo debito con la giustizia sportiva, mentre sarà da valutare, ancora, la situazione di Gagliardi.