Serie D: dopo la pesante sconfitta interna con l’Orvietana il presidente rossoblù annuncia anche possibili novità sul mercato. Montevarchi, Livi conferma la fiducia a Marmorini

MONTEVARCHISpulciando gli almanacchi si scopre che il Montevarchi non perdeva in casa per 4-0 addirittura da 61 anni, quando fu battuto dal Certaldo il 5 aprile 1964, in un remoto campionato di Prima Categoria Toscana. Altri tempi ed altro calcio con Scaramucci nell’Aquila e Lucchesini tra gli ospiti. Neanche nel periodo buio che sfociò nella fine del vecchio club nel 2011 i rossoblù erano stati puniti al Brilli Peri in modo così umiliante. All’indomani della débacle con l’Orvietana, allora, tengono banco le parole pronunciate a caldo di un presidente Angelo Livi mai così contrariato e che ha spronato la squadra a "darsi una svegliata". Con i quattro schiaffi presi dagli umbri i valdarnesi, ora terzultimi, hanno la peggiore difesa del girone E, con 15 gol incassati in 7 turni e domenica prossima al Comunale di Camaiore è doverosa un’inversione di rotta.

Nella sua requisitoria il massimo dirigente ha esordito ricordando le sensazioni negative avvertite subito dopo la prova eccellente dei tanti giovani della ‘rosa’ in Coppa: "Non mi aspettavo un simile passo falso ma presagivo qualcosa fin dal ritorno da Prato. Nella vita sono sempre stato abituato a lottare, sicuro che nessuno ti regala niente e 40-50 minuti ben fatti contro un avversario senza molti titolari non bastano per pensare di essere diventati già bravi. Siamo subito caduti, infatti, sul piano nervoso credendo che tutto fosse facile. Occorre quindi fare mea culpa, rimettersi subito in carreggiata per non perdere l’affetto dei nostri tifosi e allo stesso tempo stare calmi, uniti e compatti. Lo siamo sempre stati specie nei momenti difficili e non a caso stiamo anche guardando al mercato. Quanto a Marmorini (nella foto) e allo staff tecnico – ha concluso Livi – hanno la piena fiducia, mia personale e del Consiglio. Il mister deve lavorare in maniera tranquilla per plasmare un gruppo composto da qualche buon giocatore e da giovani che con pazienza e impegno potranno far bene".

Giustino Bonci