Serie d, dopo la sfortunata sconfitta sul campo del ticino. Fezzanese, seconda trasferta consecutiva nel derby ligure contro il Ligorna

Seconda trasferta consecutiva per la Fezzanese che oggi pomeriggio alle ore 15 è di scena sul campo del Ligorna nella trentesima giornata del girone A di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Marinoni di Lodi con assistenti Francesca Pia Algieri e Liuzza di Milano. La compagine del presidente Arnaldo Stradini è reduce dalla sfortunata sconfitta per 3-1 subita sul campo del Ticino maturata nel finale dopo che sul risultato di 1-1 aveva colpito un palo ed una traversa, a portiere battuto, che le avrebbero permesso di portarsi in vantaggio. Grande pertanto il rammarico da parte dei fezzanoti ma anche consapevolezza nei propri mezzi per aver giocato alla pari di un forte avversario attualmente al quinto posto della classifica. Fezzanoti che, invece, sono undicesimi ma vedono diminuire a soli due punti il proprio vantaggio sulla zona play-out. Di conseguenza i verdi per uscire da questa situazione devono fare più punti possibili ad incominciare da oggi in un sentito derby ligure contro un avversario collocato al nono posto. A tal proposito mister Cristiano Rolla afferma: "Squadra difficile da affrontare il Ligorna soprattutto tra le mura amiche riesce a fare grandi prestazioni con grande tecnica e personalità. Andremo a giocarcela a viso aperto con grande rispetto ma senza nessun timore". Nella gara d’andata del ‘Luperi’ il team di Fezzano si impose 2-1 e vorrà pertanto bissare tale successo. Nell’occasione rientrerà una delle colonne della squadra come il difensore Selimi che ha scontato la giornata di squalifica che gli era stata comminata. Mentre dovrebbero sempre mancare altri tre giocatori molto importanti del valore di Nicolini, Lunghi e Giampieri che sono infortunati, assenze pesanti nell’economia del gioco della squadra fezzanota.

Paolo Gaeta