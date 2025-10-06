Serie D. Due pareggi per Montevarchi e Terranuova Traiana

Arezzo, 06 ottobre 2025 – Due pareggi per le valdarnesi di serie D. E’ finita 0-0 la gara tra Cannara e Aquila Montevarchi. La squadra di Marmorini non ha saputo concretizzare una buona mole di gioco. Nel primo tempo il Montevarchi mantiene una supremazia territoriale ma la prima palla gol è dei padroni di casa che su azione di contropiede, con Haxhiu colpisce il palo. Attorno alla mezz'ora è però L'Aquila che va vicinissima al vantaggio. Dopo un angolo per gli umbri partono di rimessa i rossoblu, Mencagli serve Bocci che solo davanti a Vassallo spreca malamente mettendo la sfera sul fondo. La prima frazione di gara si chiude sullo 0-0. Nella ripresa cresce ancora la formazione valdarnese ma sono poche le emozioni, se si esclude una rovesciata di Mencagli finita fuori e un tiro di Mattei alto. La gara quindi si chiude sullo 0-0.

Pari con lo stesso punteggio anche per il Terranuova Traiana, che ha impattato con il Vivi Altovere Sansepolcro al Matteini. I valdarnesi hanno cercato in tutti i modi di conquistare la vittoria ma hanno dovuto accontentarsi di un punto. Una gara intensa e combattuta, chiusa con il risultato ad occhiali, che lascia ai biancorossi il rammarico per le tante occasioni non sfruttate, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi di Becattini hanno mostrato una buona organizzazione di gioco e per lunghi tratti si sono dimostrati superiori agli avversari, ma la mancanza di concretezza sotto porta ha pesato. Nella ripresa il Sansepolcro è cresciuto, rendendosi pericoloso in un paio di circostanze e confermando l’equilibrio di un match che avrebbe potuto essere deciso da un singolo episodio.

Nel primo tempo la più importante palla gol all’11’. Punizione di Marini dalla destra, colpo di testa di Ngom e grande risposta di Bambara, protagonista di una parata decisiva. La ripresa si apre con un Sansepolcro più intraprendente, che al 7’ ci prova su corner con Petricci, ma il suo tiro al volo termina sul fondo. I ritmi calano rispetto alla prima frazione, ma la partita resta equilibrata. Al 26’ arriva l’occasione più grande della gara: Tassi e Zhupa partono in contropiede, si presentano soli davanti a Bambara, ma il portiere ospite si supera ancora una volta respingendo la conclusione rasoterra di Tassi. Poco dopo, Ngom tenta la girata da dentro l’area, ma il tiro è debole. Nel finale cresce il Sansepolcro: al 31’ Belli calcia alto, poi al 34’ di testa manca clamorosamente il bersaglio a porta vuota. Al 38’ Pagnini salva i suoi con un intervento provvidenziale su Bocci, anticipandolo in uscita bassa. Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro non succede più nulla. Al triplice fischio il risultato resta 0-0, con il Terranuova Traiana che esce dal campo tra gli applausi ma anche con tanto rammarico per le occasioni sprecate.