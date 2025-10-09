Serie D. E’ amara anche la Coppa. FolloGavo, niente scossa

Quarta sconfitta di fila (tre in campionato ed una in Coppa Italia) per il Follonica Gavorrano che continua nel suo momento nero. Niente da fare per la formazione di Francesco Baiano che contro il Valmontone crea ma non concretizza e subisce una sconfitta casalinga per 0-1 ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D.

Nel primo tempo i minerari si rendono pericolosi in un paio di occasioni, ma non si trova il guizzo vincente. La prima frazione termina a reti bianche dopo un minuto di recupero, mentre al rientro in campo nella ripresa il Follonica Gavorrano si rende subito pericoloso su calcio di punizione: Lo Sicco trova la testa di Matteucci, ma la conclusione di quest’ultimo è centrale. Al 13’ si rende pericoloso Bernardini di testa sul calcio d’angolo battuto da Lo Sicco, anche in questo caso palla a lato. Un minuto più tardi Chiarella ha una doppia opportunità di fronte a Pacini, l’estremo difensore lo ipnotizza e sventa due volte. La ripresa è equilibrata, ma al 29’ il Valmontone passa in vantaggio: Roberti approfitta di uno svarione difensivo, entra in area e batte Pacini. Al 34’ il Follonica Gavorrano cerca la reazione con Remedi, servito da Proietti. Il tiro a giro del numero 17 termina fuori di un soffio. Nel finale i biancorossoblù cercano di proiettarsi in avanti, ma non basta.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bucci, Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (31’ st Maurizi), Maltoni (26’ st Mutton), Bianchi (19’ st Remedi), Pescicani (31’ st Proietti), Lo Sicco (37’ st Giordani), Arrighi. All. Baiano.

VALMONTONE: Tisato, Gallo (26’ st Marconato), Valentini, Bertoldi, Favo, Carlini (32’ st Di Marco), Mariani, Molinari (19’ st Mikhaylovskiy), Chiarella (26’ st Roberti), Conte, Coulibaly (22’ st El Bakhtaoui). All. Tiozzo Peschiero.

Rete: 29’ st Roberti.