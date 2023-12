Serie D, e fra i pali piace Bagnolini del Bologna. Carpi, ufficiale il colpo Zucchini

CARPI

Lo avevamo anticipato ieri e ora è ufficiale. Il Carpi è corso ai ripari per l’emergenza difensiva assicurandosi il centrale Gianluca Zucchini (in foto col dg Bonzanini è a destra), classe ’95, che ha giocato la prima parte di stagione in D al Desenzano con 12 presenze e un gol. Il nuovo tecnico Contini però ultimamente ha fatto altre scelte e il Carpi si è così mosso subito, approfittando della situazione. Così il giocatore si è già allenato ieri pomeriggio con i compagni e sarà disponibile sabato con l’Imolese, quando dovrebbe subito fare coppia con Calanca visto che sono sempre ko anche Rossini e Frison. Nato a Modena, Zucchini è cresciuto nel club gialloblù con cui ha debuttato in B nel 2015-16 con Crespo e poi, dopo una parentesi alla Reggiana, giocato anche in C sotto la gestione Capuano. Dal 2017 è in Serie D dove ha messo insieme oltre 180 gettoni (segnando anche 12 reti) con le maglie di Ciliverghe, Trento, Montebelluna, Campodarsego, Pont Donnaz e Derthona prima di Desenzano. Un giocatore che dal punto vista tecnico si avvicina molto a Maini, forte fisicamente (è alto 1,94) e capace di giocare palla da dietro. In attesa di capire la sorte del portiere 2004 Peschieri che rimane in prova fino a domani, il mercato di dicembre del Carpi dovrebbe chiudersi così perché per il portiere under e per l’attaccante si attingerà dal mercato dei professionisti di gennaio. E per la porta il nome forte è quello di Nicola Bagnolini, guardiano 2004 già cercato in estate, titolare della Primavera 1 del Bologna con cui ha giocato 9 gare, prima di essere ’scippato’ dal Thiago Motta che lo ha portato in prima squadra nelle ultime 5 gare di serie A (sono 8 in tutte le "panchine" per lui quest’anno in prima squadra) per affiancare assieme a Ravaglia il titolare Skorupski.

Dal campo. Ieri Tentoni, Rossini e Cortesi hanno lavorato a parte, mentre Viti rientrato pienamente in gruppo.

Davide Setti