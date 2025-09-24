Serie D: è la gara dei numerosi ex su entrambi i fronti. Sansepolcro, duro test. Il Poggibonsi per Ciampelli

SANSEPOLCRO

È la partita dei tanti ex, ma soprattutto è un’altra importante tappa di campionato per entrambe, seppure sia soltanto la giornata numero 4. Il turno infrasettimanale della serie D vede il Sansepolcro di scena a Poggibonsi contro l’unica formazione del girone E rimasta ancora al palo dopo tre turni e reduce dal ko moralmente più pesante, poiché incassato nell’acceso derby contro il Siena. Una sconfitta pagata per giunta con le espulsioni di Gonzi e Di Martino, che quindi oggi non ci saranno, anche se il tecnico Federico Barontini – toscano oramai naturalizzato tifernate e quindi divenuto concittadino del collega Davide Ciampelli – può recuperare l’esterno Ponticelli e l’attaccante Skerma. Se non si può pertanto parlare di ultima spiaggia, è pur vero che per i giallorossi comincia a farsi impellente la necessità dei tre punti per sbloccare la situazione, il che basta e avanza per fare capire a quali difficoltà può andare incontro la formazione bianconera, che deve fare a meno di Gennaioli (gli rimane ancora una giornata dietro la lavagna) e che sarà costretta a rinunciare per un bel po’ di tempo allo sfortunato difensore sottoquota Filippo Barboni. Per lui si teme infatti la diagnosi peggiore: rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro e quindi via libera per Cerbella, che già lo ha sostituito per larga parte del match di sabato scorso.

Dicevamo degli ex; sono tre e tutti freschi: Vitello, Belli e Massai indossavano fino a qualche mese fa proprio la casacca del Poggibonsi. C’è anche Matteo Boriosi sul versante opposto. Cancellare lo zero sulla colonna dei punti in trasferta è un traguardo che psicologicamente riveste il suo peso.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Nobile, Borri, Borghi; El Dib, Corzani N’Diaye, Biagiotti, Ponticelli; Skerma, Pippi. All. Barontini.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella, Borgo, Fumanti, Omohonria; Brizzi, Massai; Bocci, Barculli, Belli; Vitiello. All. Ciampelli.

Arbitro: Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia.

Claudio Roselli