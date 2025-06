Serie "D" e Settore giovanile

Dopo che capitan Meucci, per la prima squadra, rimarrà ancora una stagione in amaranto, in serie "D", il Tau Under 15 va a caccia dello scudetto. Ancora poche ore prima di giocarsi il titolo. Emozione, adrenalina, magari anche un pizzico di timore. Una finale è sempre imprevedibile.

La formazione Under 15 è in partenza per Velletri, dove, domani, allo stadio "Giovanni Scavo", ci sarà il match per il tricolore contro Savio Roma che, quindi, giocherà praticamente in casa. I ragazzi di Vannini, dopo le prime fasi regionali da applausi e la qualificazione alle "final six", nel triangolare hanno pareggiato con il Montebelluna e battuto per 7-1 il Sassari, qualificandosi per la finalissima. Adesso manca l’ultimo passo.

Il Savio nasce nel 1968 per opera di un gruppo di abitanti e religiosi, tra i quali Don Giovanni Paganizza e affonda le sue radici nel quartiere Prenestino. Il club è da sempre legato alla parrocchia di Santa Maria della Misericordia e alla figura di Domenico Savio, il santo allievo di Don Bosco, protettore dei giovani.

Durante gli anni ’70 il Savio comincia a farsi largo a livello agonistico e, nel 1988, arriva il primo titolo regionale "Giovanissimi" della storia dei blues. Negli anni i successi si susseguono e, ad oggi, in bacheca, ci sono ben 17 titoli regionali (9 "Allievi", 7 "Giovanissimi" e uno "Juniores") e due scudetti, grazie agli "Allievi" nella stagione 2004-2005 e, poi, con i "Giovanissimi" nella stagione 2014-2015.

I traguardi raggiunti dal club non si fermano qui: negli anni diversi calciatori sono diventati professionisti. Tra i più importanti ricordiamo Andrea Giallombardo, classe 1980, ma anche Daniele Corvia e Stefano Sabelli, attualmente in attività. Nel tempo quasi tutte le società professionistiche hanno attinto dal loro vivaio, per giocare in "B" e in "C". Attualmente sono di grande prospettiva i due azzurrini Andrea Errico e Gianluca Frabotta, nel giro della Nazionale Under 21.

Massimo Stefanini