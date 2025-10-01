Serie D. È un Tropical Coriano da viaggio: 5 punti conquistati in trasferta

Cinque punti raccolti in cinque gare. Con la vittoria sulla Trevigliese a rimettere a posto le cose. È un inizio di stagione più che in linea quello della matricola Tropical Coriano che nel girone D ha un solo e unico obiettivo: la salvezza il prima possibile. "Una vittoria sofferta ma fondamentale per il morale – ha detto l’allenatore della squadra di Coriano, Massimo Scardovi al termine del match in casa della Trevigliese – Dopo il rigore subito dell’1-1 la squadra non si è mai fermata. Abbiamo continuato a crederci creando occasioni importanti". Uno spirito che è piaciuto a mister Scardovi. "La nostra prima storica vittoria in serie D è arrivata con determinazione e voglia di vincere. Questo è lo spirito giusto: continuiamo così, perché con questa mentalità possiamo davvero andare lontano". E un altro passo fondamentale il Tropical lo dovrà fare iniziando a raccogliere punti anche al ’Grandi’. Perché davanti ai tifosi di casa nelle due gare sin qui disputate contro Correggese e Lentigione, i corianesi non hanno raccolto nulla. Confermandosi, almeno sin qui, squadra da trasferta. Con il Sant’Angelo domenica si avrà la prova del nove. E questo mister Scardovi lo sa benissimo. I lombardi nelle prime cinque gare hanno raccolto due punti in più rispetto al Tropical e sono reduci dal successo casalingo contro il Cittadella Vis Modena.

Girone F. Dopo un inizio disastroso dal punto di vista dei risultati, il San Marino domenica scorsa ha ripreso a respirare grazie al successo sul campo della Recanatese. "Un successo – dice il presidente dei biancazzurri Emiliano Montanari – che rappresenta il frutto di un lungo percorso di rinnovamento avviato durante l’estate e che, pur richiedendo ancora tempo e dedizione, inizia a dare i primi risultati concreti verso gli obiettivi prefissati dalla società". Obiettivi ambiziosi quelli dichiarati in estate proprio da Montanari che, senza girarci attorno, ha sempre parlato di serie C. Ma la strada per risalire la classifica è alquanto ripida per la squadra di mister Malgrati, vista la partenza in apnea. Domenica i biancazzurri della Repubblica torneranno al ’Calbi’ di Cattolica per affrontare l’Atletico Ascoli. Per dimostrare che la vittoria di Recanati non è stata un semplice caso.