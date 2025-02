Voglia di tornare a vincere. E’ questo lo spirito che domani accompagna il Tuttocuoio alla trasferta sul terreno del Sasso Marconi (provincia di Bologna), gara che vale per la 24a giornata di campionato, settima del girone di ritorno. E proprio dal giro di boa gli uomini di Aldo Firicano non sono più riusciti a vincere. L’ultima volta l’hanno fatto nell’ultima gara del girone di andata, 1-0 contro il Cittadella Vis Modena al Leporaia, poi nelle ultime sei partite hanno raccolto solo quattro punti, frutto di altrettanti pareggi per 1-1 (tre casalinghi) contro Lentigione, Progresso, Ravenna e Pistoiese, domenica scorsa, e rimediato due sconfitte: un sonoro 5-0 in casa della Sammaurese e uno 0-2 interno col Prato. La classifica resta sempre buona – ottavo posto con 31 punti – ma il vantaggio sulla sestultima, ossia sui play out, è sceso ora a 6 punti, con 4 squadre in mezzo. Tra le quali proprio il Sasso Marconi, che è tre punti più sotto e quindi punterà all’aggancio. Da parte loro i bolognesi, che in estate hanno eliminato i pontaegolesi al primo turno di Coppa Italia ai calci di rigore, davanti al pubblico amico hanno vinto solo due delle undici partite giocate. Curiosamente contro altrettante avversarie toscane, Prato, alla 4a giornata, e Pistoiese, alla 9a giornata. Da lì sono arrivate 4 sconfitte, contro Riccione, Zenith Prato, Lentigione e Ravenna cui va aggiunta quella precedente contro il Fiorenzuola, e 3 pareggi, contro Imolese, Corticella e Progresso (anch’essi tutti per 1-1) cui va aggiunto quello con la Sammaurese (2-2) per un bilancio casalingo deficitario che parla di soli 10 punti conquistati (peggio hanno fatto solo solo lo Zenith Prato, 9, e il Fiorenzuola, 7) sui 28 complessivi. All’andata finì 1-0 per la squadra della presidente Paola Coia, con gol-partita di Benericetti.

s.l.