Serie D, Eccellenza e Promozione. I bilanci dopo la Coppa. Le zebre partono male

Non una buona partenza, in generale, per le squadre versiliesi di Serie D, Eccellenza e Promozione nella prima uscita stagionale di Coppa. L’unica che ha vinto è il Pietrasanta. Pareggi per le due fortemarmine mentre hanno perso Seravezza (idem il Camaiore ma la domenica precedente: ed entrambe sono quindi subito uscite dalla Coppa Italia di Serie D) e soprattutto Viareggio. Proprio la sconfitta delle zebre ha fatto tanto rumore, per il modo e le proporzioni.

La caduta 4-1 (subendo tre gol in rapida successione già nel primo tempo) sul campo del Castelnuovo Garfagnana ha fatto già suonare qualche campanello d’allarme. Tuttavia è stato ancora “calcio d’agosto“ e queste prime partite vanno sempre prese col giusto peso. L’esempio di un anno fa esatto sta lì proprio ad insegnare e ribadire tale concetto: il Viareggio stravinse 4-0 a Camaiore... e poi sappiamo come è andato il resto della stagione, coi bluamaranto incontenibil e ingiocabili che si sono laureati campioni “con la sigaretta in bocca“ sbaragliando tutta la pur folta concorrenza apparente mentre le zebre hanno avuto un’annata alquanto deludente e sottoaspettativa finendo col salvarsi alla penultima giornata e dopo aver cambiato tre guide tecniche. Ciò detto, una sconfitta così ieri l’altro non se l’aspettava nessuno. Il tecnico Walter Vangioni l’ha commentata così: "Veniamo da un periodo di lavoro intenso, da un mese in cui avevamo fatto bene. Ma in Garfagnana abbiamo sbagliato l’approccio. Non facciamo drammi però. I ragazzi hanno capito che devono calarsi meglio nella mentalità di chi sarà atteso sempre al varco da tutti. Il Castelnuovo ha vari giocatori che giocano insieme da tempo... e dunque ha più amalgama. Questo brutto k.o. ci serva da lezione".

Bene invece il Pietrasanta di Tocchini, dove segnano ancora il 2006 Sacchelli e Mirco Ricci. Gol giovani anche per le fortemarmine: il 2006 viareggino Lembo nell’1-1 del Real FQ con la quotata Massese e addirittura il 2008 Matteo Mengali nell’1-1 del Forte dei Marmi (nella foto) contro la San Marco Avenza. Le qualificazioni sono apertissime.