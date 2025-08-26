Serie D-Eccellenza. Seravezza piegato in amichevole. Il Castelnuovo espugna Pozzi 2-1

Sconfitta in amichevole con una squadra di una categoria inferiore per il Seravezza che domenica pomeriggio ha perso 2-1 sul sintetico di casa del “Buon Riposo“ contro il Castelnuovo Garfagnana dei grandi ex Grassi, ’Momo’ Conde ed Antonello Ramacciotti. Calcio d’agosto (... "non ti conosco" dice un detto) ancora e come tale va preso, dove i risultati lasciano sempre un po’ il tempo che trovano. Ma vediamo quali segnali sono emersi ad una settimana dal debutto ufficiale di entrambe: domenica prossima (31 agosto) infatti il Seravezza avrà il Prato nel primo turno di Coppa Italia di Serie D mentre il Castelnuovo ospiterà il super Viareggio nell’andata del primo turno della fase regionale di Coppa di Eccellenza.

Il Seravezza, alle prese con l’infortunio di Falteri che preoccupa e non poco (la società intanto è già “corsa ai ripari“ ingaggiando Tognoni), ha iniziato la partita con questo undici, schierato con il modulo 4-4-2: capitan Lagomarsini in porta; Pucci (2007), Mosti, Pani e Mannelli (2005) nella linea difensiva a quattro; Bedini e Sforzi (2005) coppia mediana, con Tognoni e Lepri ali offensive; tandem d’attacco composto da Vanzulli (2006) e Cupani. Masitto ha tenuto fuori inizialmente il top-player Fabri poiché nella prima di campionato del 7 settembre in casa col Grosseto non ci sarà per una vecchia squalifica.

Tuttavia Fabri è entrato già alla mezz’ora del primo tempo al posto di Sforzi che non stava bene... ed è uscito anche Cupani per medesimo infortunio da contusione (al suo posto dentro il coetaneo 2004 Spatari). Neanche in panchina invece Mannucci, alle prese con un problemino fisico. Il Seravezza ha sbloccato il match con il gol di Lepri nel secondo tempo ma poi ha subito due reti: a ribaltare il punteggio è stata la doppietta di bomber Andreotti (da subentrato al posto di Nardi, ex Camaiore). Sul parziale di 1-1 i verdazzurri versiliesi hanno sbagliato un calcio di rigore con lo specialista Bedini (che si è fatto parare il tiro dal dischetto). Al momento il Seravezza di Cristiano Masitto appare leggermente indietro rispetto alle aspettative per quanto concerne la fisionomia di squadra. Dal mercato arriveranno un altro 2006 ed un 2007 per avere più soluzioni nei vari reparti. La squadra ha gran potenziale.